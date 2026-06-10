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Numerology Prediction 7 : आज बन सकते हैं प्रेम संबंध, दूर दृष्टि से मिलेंगे व्यवसाय में लाभ के अवसर

आज के दिन का अंक 8 और आपका मूलांक 7 है. शनि पर केतु की ऊर्जा आज आपको गहरी और गंभीर सोच के साथ कार्य करने के लिए आगे बढ़ाएगी. आइए जानते हैं कि मूलांक 7 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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Numerology Prediction 7 : आज बन सकते हैं प्रेम संबंध, दूर दृष्टि से मिलेंगे व्यवसाय में लाभ के अवसर
ऑफिस में उच्च अधिकारी आपकी थिंकिंग से काफी प्रभावित होंगे.

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज आप बाहर से नॉर्मल लेकिन अंदर से काफी बदलाव की सिचुएशन में होंगे. आपको अपने अंतरज्ञान के माध्यम से एंजेल गाइडेंस मिल सकता है, जो आपके जीवन में आपको बेहतर परिस्थितियों में लेकर जाएगा. आइए जानते हैं मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज किसी भी चीज को एनालिसिस करने की मजबूत क्षमता और दूर दृष्टि आपके लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगी. रिसर्च, डाटा एनालिसिस और टेक्निकल सेक्टर से संबंधित लोगों के लिए आज लाभदायक दिन रहेगा. कठिन परिस्थितियों में भी आप अपनी चतुरता से समस्या खत्म कर सकते हैं. ऑफिस में उच्च अधिकारी आपकी थिंकिंग से काफी प्रभावित होंगे. किसी भी निर्णय से पहले उसके बारे में भली भांति जांच कर लें. आज व्यवसाय में छोटे-छोटे अवसरों से भविष्य में बड़ा लाभ हो सकता है. डिजिटल प्लेटफार्म से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. किसी पुराने व्यावसायिक मित्र से आज बड़ा व्यापार मिल सकता है.

Finance / फाइनेंस: फाइनेंसियल कंडीशन सामान्य लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच बैलेंस बनाना काफी आवश्यक रहेगा. आज अचानक आपको कहीं से प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन बड़ा धन खर्च आपके बजट का संतुलन बिगाड़ सकता है. इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके डाटा को पूरी तरह एनालिसिस कर लें. उसके बाद ही निवेश से संबंधित निर्णय करें. उधार दिया गया धन आज वापस से प्राप्त हो सकता है. आज आपका फोकस सेविंग्स पर होना चाहिए.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपकी फीलिंग्स, इमोशन काफी गंभीर रह सकते हैं. पार्टनर को ज्ञान देने की जगह समझने का प्रयास करें. रहस्यमय तरीके से आज आपके नए प्रेम संबंध बन सकते हैं. पुराने मित्रों की याद आज आपके मन में भावुकता पैदा कर सकती है. वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को समझने की जरूरत होगी. जीवनसाथी के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करें. पुराने मुद्दों को फिर से ना उठाएं. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. आज रिश्तो से दूर भगाने की जगह कम्युनिकेशन के माध्यम से उनसे जुड़ने का प्रयास करें. किसी एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति की एडवाइस आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : सिल्वर.

आज का उपाय : किसी भी धर्मस्थल या गरीब लोगों को नारियल और चावल एवं आटे का दान करें.

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