Numerology prediction 5 : जीवनसाथी के साथ कहीं टूरिस्ट पॉइंट पर घूमने का बन सकता है प्लान

Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आज की ऊर्जा आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर आई है. आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्णय लेने होंगे और नए-नए अवसर को कैच करके एक नई परिपाटी का संचालन करना होगा.आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर : आज आप कार्यक्षेत्र में मेंटली काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे. किसी मीटिंग या क्लाइंट्स के साथ बातचीत के दौरान आपका अट्रैक्शन जबरदस्त होगा. साथ ही आपकी संवाद क्षमता से प्रभावित होकर आपको कामयाबी हासिल होगी. मीडिया और सेल्स के अलावा काउंसलिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम दायक है. ऑफिस में आज आपके ऊपर बेहतर जिम्मेदारी और कार्य का प्रेशर बढ़ सकता है. अधिक प्रेशर और जिम्मेदारी के बावजूद आप क्विक डिसीजन मेकिंग से लाभ के अवसर बन सकते हैं. आज व्यवसाय में एडवर्टाइजमेंट और जनसंपर्क के माध्यम से लाभ की स्थिति बन सकती है. अचानक कोई बड़ी डील आपको लाभ करवा सकती है.

Finance / फाइनेंस: फाइनेंशियल एनर्जी आज काफी पॉजिटिव रहेगी. पेंडिंग पेमेंट रिलीज होकर आपको मिल सकता है. आज व्यवसाय में मित्रों के माध्यम से आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट हो सकता है. शेयर बाजार, ट्रेडिंग, इंट्राडे, SIP में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना आपके लिए उचित नहीं होगा. अननेसेसरी खर्चों पर आपको कंट्रोल करना होगा. लोगों के साथ मेलजोल के माध्यम से ही आज धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपकी पर्सनैलिटी काफी चार्मिंग और अट्रैक्टिव रहेगी. अचानक किसी बेहतर व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत अधिक हो सकती है. किसी इंटरेस्टिंग पर्सन के साथ आज आपका संबंध स्थापित हो सकता है. रिलेशनशिप में आज रोमांटिक बातचीत और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा. ज्यादा मजाक और फ्लर्ट करने से बचना होगा. जीवनसाथी के साथ कहीं टूरिस्ट प्लेस पर घूमने का योग बन रहा है. पहले से चले आ रहे विवाद का आज अंत हो सकता है. बेहतर कम्युनिकेशन की वजह से आज आपकी गलतफहमी खत्म हो सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 6

Lucky Color / शुभ रंग : फिरोजी.

आज का उपाय : आज गाय को पालक, मूली अथवा कोई भी हरी सब्जी या चारा खिलाओ.