Numerology prediction 4: शॉर्टकट से अमीर बनने की चाह में हो सकता है नुकसान, करियर में मिल सकती है बड़ी कामयाबी

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 4 होता है. आज बनते बनते कई काम बिगड़ सकते हैं. आपको पुराने तौर तरीके छोड़कर, अपने लिए नियमों से हटकर एक नया लक्ष्य निर्धारित करना होगा. आज का दिन एक नई शुरुआत करने के लिए है. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय आपके लिए.

Career / करियर : आज ऑफिस में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस बन सकती है. कोई बंद बड़ा पुराना प्रोजेक्ट आपके प्रयासों से शुरू हो सकता है. लंबे समय से चली आ रही समस्या आपके दखल के बाद खत्म हो सकती है. ऑफिस में गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षडयंत्र कर सकते हैं. ऑफिशियल राजनीति से दूर रहना बेहतर होगा. व्यवसाय में आज आपको आवश्यक निर्णय लेने होंगे. ऑनलाइन बिजनेस, टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. आज मन में किसी नए व्यवसाय के लिए बेहतर आइडिया आ सकता है. अप्रत्याशित रूप से लाभ होने की संभावना है.

Finance / फाइनेंस: आज आर्थिक स्थिति रहस्यमई रह सकती है. कोई पेंडिंग पेमेंट रिलीज होकर आपको मिल सकता है. इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा. इन्वेस्टमेंट से संबंधित कैलकुलेशन करने के बाद ही आज आगे बढ़ें. प्रॉपर्टी से संबंधित किसी पुराने डिस्प्यूट में आज कार्रवाई हो सकती है, जिससे आपको लाभ मिल सकता है. अचानक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और व्हीकल पर आपका पैसा खर्च हो सकता है. उधार लेनदेन या व्यापार में आज आपको सतर्कता रखनी होगी अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है. आज कई बार आपको धन लाभ के शॉर्टकट वाले ऑफर प्राप्त होंगे. जिनमें फंस कर आप अपना नुकसान कर सकते हैं.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपका नेचर और एक्सपेक्टशंस पार्टनर के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न कर सकती है. पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन बेहतर रहेगा. ऑनलाइन या किसी मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से आज आपको आपका जीवन साथी मिल सकता है. अचानक आपका एक्स आपकी यादों में जगह बना सकता है. जीवनसाथी के साथ मिलकर किसी गंभीर चर्चा को आप निर्णय तक ले जा सकते हैं. नई गाड़ी या घर खरीदने को लेकर विचार विमर्श होगा. छोटी-छोटी बातों से बहस की स्थिति उत्पन्न न होने दें. जीवनसाथी की सलाह आज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 1

Lucky Color / शुभ रंग : नीला.

आज का उपाय : आज कुष्ठ रोगी, दिव्यांग अथवा जरूरतमंद को छाते का दान करें.