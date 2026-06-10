Numerology Prediction 3 : इन्वेस्टमेंट से संबंधित डिसीजन सोच समझकर करें, जीवनसाथी का मिलेगा फुल सपोर्ट

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आपका ज्ञान,आपकी परिस्थितियां और मान सम्मान आपके द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को पाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे. आपकी कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग पावर से आपके भाग्य का साथ मिल सकता है. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आपके एक्सपीरियंस की वजह से आज ऑफिस में लोग आपकी सलाह लेंगे और आपका सम्मान करेंगे. किसी भी प्रोजेक्ट या स्ट्रेटजी के लिए आज आपकी एडवाइस काफी इंपोर्टेंट रहेगी. दिन में कई बार आपके प्रयासों से आपको करियर में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. सीनियर अधिकारियों के साथ आज कम्युनिकेशन बेहतर होगा. व्यवसाय में आज कुछ नया करने के लिए प्लानिंग की जा सकती है. कोई नया प्रोजेक्ट या नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए समय अनुकूल है. पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए हितकर रहेगा. शुरुआत में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन आने वाले समय के लिए आज का प्लान काफी बेहतर परिणाम देने वाला होगा.

Finance / फाइनेंस: आज आपको फाइनेंशियल डिसीजन काफी सोच समझ कर और आवश्यकता पर ही लेने होंगे. इनकम बढ़ाने के लिए अतिरिक्त स्रोत देखने होंगे. इन्वेस्टमेंट करने में जल्दबाजी अथवा किसी भी प्रकार की शंका नुकसान कर सकती है. आज सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको धन खर्च करना पड़ सकता है. किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आपको आर्थिक मजबूती दे सकती है. आज आपकी इनकम बढ़ सकती है. आर्थिक लाभ के मौके आएंगे लेकिन इन्हें धैर्य के साथ पकड़ना होगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपका व्यक्तित्व काफी आकर्षक रहेगा. संबंधों में बातचीत बेहतर हो सकती है. किसी नए व्यक्ति से कार्य स्थल या किसी मीटिंग में मुलाकात प्रेम संबंधों की ओर बढ़ सकती है. आज पार्टनर को आपकी एडवाइस ही नहीं आपके वक्त की भी आवश्यकता है. पार्टनर को आज स्पेस दें और उसकी भावनाओं का सम्मान करें. वैवाहिक जीवन सुखद और बेहतर होगा. पारिवारिक समस्याओं में आज कमी महसूस होगी. जीवनसाथी के द्वारा आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा. परिवार या बच्चों के द्वारा आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक : 6

Lucky Color / शुभ रंग : क्रीम.

आज का उपाय : किसी सरकारी विद्यालय में जाकर छोटे बच्चों को पढ़ाई से संबंधित वस्तुएं दान करें.