Numerology Prediction 2 : विकट परिस्थितियों में भी जीवनसाथी का मिलेगा फुल सपोर्ट, उधार व्यापार में रखें सावधानी

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आज आपकी भावनाओं, रिलेशन और नॉलेज का सही उपयोग करने का समय है. बार-बार आपको ओवरथिंकिंग, बातों पर शंका और लोगों पर शक करने से उलझन हो सकती है. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : आज ऑफिस में आपको डिप्लोमेटिक रहना होगा शांत स्वभाव और कूटनीति से आपको अपने काम लोगों से निकाल लेंगे. सहकर्मियों और बाकी टीममेट के साथ मिलकर काम करना होगा, लेकिन आंख बंद करके भरोसा ना करें. आपके द्वारा दी गई एडवाइस ऑफिस में काफी महत्वपूर्ण होगी और सबको पसंद आएगी. जॉब चेंज करने के बारे में विचार कर रहे लोगों को अभी थोड़ा धैर्य रखना होगा. व्यावसायिक गतिविधियों में थोड़ी सुस्ती रह सकती है. नए ग्राहकों की जगह पुरानी क्लाइंट से बेहतर लाभ हो सकता है पार्टनर से व्यापार में पार्टनर के साथ संबंध स्पष्ट रखें. व्यवसाय के विस्तार और भविष्य में अधिक लाभ के लिए आज बेहतर स्ट्रेटजी तैयार करेंगे.

Finance / फाइनेंस: आज फाइनेंशियल एनर्जी स्टेबल रहेगी. पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट से आज आर्थिक लाभ होने की संभावना है. किसी भी जानकारी और अनजान व्यक्ति को उधार धन ना दें. आज उधार में किया गया व्यापार आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है. परिवार में किसी आवश्यक काम के लिए बड़ा धन खर्च हो सकता है. ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफर्स में पैसा बर्बाद ना करें. आज का दिन सेविंग्स को बेहतर और सुनियोजित तरीके से करने का है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज किसी खास मित्र के साथ आपका भावनात्मक रूप से संबंध मजबूत होगा. पहले से चली आ रही हूं दूरियां आज आपके संबंधों में मजबूती ला सकती हैं. सिंगल जातकों का आकर्षण बढ़ सकता है, साथ ही नए संबंध बन सकते हैं. आज अपने मन की बात सहज शब्दों में खुलकर कहने से संबंध मजबूत होंगे. आपका पार्टनर आपका सहयोग करेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी. घरेलू समस्याओं का निपटारा होगा. छोटी बातों को इग्नोर करें. अपनी समस्याओं को जीवनसाथी के साथ शेयर करें, इससे हल आसानी से निकलेगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 7

Lucky Color / शुभ रंग : आसमानी.

आज का उपाय : आज जरूरतमंद लोगों, महिलाओं और छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई का दान करें.