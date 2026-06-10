Numerology Prediction 1: दिन की शुरुआती संघर्ष के बाद धैर्य और अनुशासन से मिलेगी सफलता, वाणी में मधुरता लाएं

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. दिन में आज कई बार आपके कार्य में रुकावट या विलंब हो सकता है. ऐसी परिस्थितियों का आज आप धैर्य और अनुशासन के साथ डटकर सामना करेंगे. इससे आपकी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप होगी. साथ ही एक लंबे संघर्ष के बाद जीत का स्वाद चखने को मिलेगा. आइए जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर : आज ऑफिस में आपकी प्रेजेंट काफी अट्रैक्टिव और इफेक्टिव रहेगी. लोग आपके साथ जुड़ना और आपको सुनना चाहेंगे. किसी आवश्यक मीटिंग में आज आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए आगे किया जा सकता है. यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो आज इंटरव्यू में आपको सफलता मिल सकती है. उच्च अधिकारियों के साथ आपके टकराव की स्थिति बन सकती है. अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ वाद-विवाद करने से बचना होगा. आज आप सही होते हुए भी दिक्कत में पड़ सकते हैं. आज आपको बिजनेस में बदलाव या विस्तार करने के लिए प्रयास करने होंगे. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को शुरुआती संघर्ष के बाद बड़ी सफलता हासिल हो सकती है. कोई बड़ा ऑर्डर आज फाइनल हो सकता है, लेकिन उससे संबंधित सभी नियम एवं शर्तों को अच्छे से जांच लें. पार्टनर के साथ आज आपके संबंध बेहतर होंगे. मिलकर दोनों लोग व्यावसायिक प्रयास करेंगे, अंत में सफलता हासिल होगी.

Finance / फाइनेंस: फाइनेंशियल एनर्जी काफी स्ट्रांग रहेगी. पेंडिंग पेमेंट्स में मोमेंट हो सकती है. इन्वेस्टमेंट के लिए आज आपको कोई बेहतर योजना मिल सकती है. जिससे आपको स्थाई लाभ हो सके. घर के अंदर किसी के स्वास्थ्य और गाड़ियों की खराबी आदि पर आपका धन खर्च होने की सिचुएशन बन सकती है. सामाजिक रूप से मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए या दिखाने में आकर आज आपको धन खर्च करने से बचना होगा. आज सेविंग्स पर फोकस बना के रखें अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है. बचत से संबंधित निर्णय भविष्य के लिए लाभदायक होगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आप अपने प्रेम संबंधों में अपने दिल की बात पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं. पहले से चली आ रही गलतफहमी आज दूर होगी. इससे संबंधों में मजबूती आएगी. आपके अंदर आत्मविश्वास और पारदर्शिता लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी. पुराने संबंधों की यादें आज फिर से ताजा हो सकती है. अपने शब्दों को सोच समझ कर बोले अन्यथा शब्दों की कठोरता संबंधों को हिला सकती है. आज कार्य की व्यस्तता में आपके जीवनसाथी का आपको सपोर्ट मिलेगा. घर में आवश्यक कार्यों के लिए आपकी सहमति काफी अहम होगी. जीवनसाथी के द्वारा आपके हर कार्य में आज सपोर्ट किया जाएगा. बातचीत बेहतर और अंडरस्टैंडिंग भरी होगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 9

Lucky Color / शुभ रंग : पीला.

आज का उपाय : आज गरीब, छोटे बच्चे अथवा जरूरतमंद लोगों के अलावा अस्पताल में मरीजों को फलों का वितरण करें.