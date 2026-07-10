Numerology Prediction 7: शेयर बाजार और विदेश से संबंधित व्यवसाय में होगा लाभ!

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज का दिन किसी नई चीज के रिसर्च के लिए काफी शानदार है.स्टूडेंट आज नए प्रयोग कर सकते हैं.अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने.उसके अनुसार निर्णय करें. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर : विदेश से संबंधित व्यापार में सफलता मिलेगी.कोई ऐसा प्रोजेक्ट फाइनल हो सकता है, जिसका संबंध किसी अन्य देश से हो. सीक्रेट तरीके से काफी समय से चल रही मीटिंग में आज परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.ऑनलाइन या सोशल मीडिया के माध्यम से बिजनेस में बढ़ोतरी होगी. मेडिकल,फिल्म जगत, फॉरेन करंसी, आयुर्वेद के क्षेत्र के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में कोई बड़ी लीड मिल सकती है.आज पार्टनरशिप की जगह अकेले कार्य करने में ज्यादा लाभ की स्थिति बनेगी. कुछ कामों में आज आपके रुकावट आ सकती है. जल्दबाजी में गलत निर्णय ना करें,धैर्य के साथ आगे बढ़े.

Finance / फाइनेंस: आज आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. विदेश से संबंधित कार्य या किसी धार्मिक आयोजन से धन लाभ की स्थिति बनेगी. आज किसी धार्मिक यात्रा पर परिवार के साथ जाने से धन खर्च होगा. बच्चों की शिक्षा एवं धार्मिक आयोजन में धन खर्च हो सकता है. शेयर बाजार और फॉरेन करंसी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की रिस्क ले सकते हैं. हिसाब किताब में लापरवाही से नुकसान हो सकता है. इसलिए लेनदेन साफ रखें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज किसी मिस्टीरियस टाइप व्यक्ति के साथ आपका आकर्षण बढ़ेगा.नए प्रेम संबंध बन सकते हैं.किसी विदेशी व्यक्ति के साथ आज आध्यात्मिक चर्चा होने से लगाव बढ़ेगा. वैवाहिक जीवन में गलतफहमी हो सकती है. आपकी दूरी और चुप्पी की वजह से विवाद की स्थिति बनेगी. जीवनसाथी के साथ बातचीत करके किसी भी विवाद को होने से पहले सुलझाने का प्रयास करें. परिवार में आज आप काफी अकेलापन महसूस करेंगे. कहीं दूर धार्मिक स्थान पर जाने के लिए मन में आकर्षण हो सकता है. रिश्तो में शंका और भ्रम की स्थिति से परिवार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 4

Lucky Color / शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : आज आपको अपने घर के पास किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि धर्म स्थान पर साफ सफाई करना लाभदायक होगा.