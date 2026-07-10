Numerology Prediction 6: नए प्रेम संबंधों में हो सकती है विवाह से संबंधित बातचीत!

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आज के दिन आप व्यापार की प्रगति और व्यक्तिगत स्टेटस को बढ़ाने पर ध्यान देंगे. आपकी लग्जरी लाइफ लोगों को आकर्षित करेगी. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज का दिन बेहतर है. किसी नई नौकरी के इंटरव्यू में आपको सफलता मिल सकती है. आज सामने से आपको बिजनेस के रिगार्डिंग बड़े ऑफर प्राप्त हो सकते हैं. साझेदारी के व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी. कोई बड़ी डील या नया प्रोडक्ट आपके बिजनेस को बढ़ाएगा. कुछ कामों में आज बार-बार रुकावट की स्थिति बन सकती है.ऑफिस में किसी महिला अधिकारी के द्वारा आपको अधिक सपोर्ट किया जा सकता है. ज्वेलरी, इंटीरियर डेकोरेशन और होटल इंडस्ट्री से संबंधित लोगों के लिए आज का दिन बहुत शानदार है.

Finance / फाइनेंस: आर्थिक लिहाज से आज का दिन काफी शानदार रहने वाला है. लग्जरी आइटम और प्रॉपर्टी एवं महिलाओं के माध्यम से धन लाभ होने की स्थिति बनेगी. प्रॉपर्टी,गाड़ी और ज्वेलरी खरीदने पर आपका खर्चा बढ़ सकता है. सोना चांदी और प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना बेहतर परिणाम दायक रहेगा. उधार धन लेकर या लोन एवं ईएमआई से कोई भी व्यवसाय ना करे.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में एनर्जी काफी अधिक सक्रिय रहेगी. आज आपको किसी अमीर व्यक्ति के साथ आकर्षक हो सकता है. प्रेम संबंध आज विवाह तक आगे जा सकते हैं. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी को डेट पर लेकर जाएं.कोई गिफ्ट या सरप्राइज देकर उसे खुश करें. जीवनसाथी की सलाह आज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी. घर में साज सज्जा और पार्टी का आयोजन हो सकता है. छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें अन्यथा विवाद की स्थिति हो सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 1

Lucky Color / शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : आज घर के पास किसी मंदिर अथवा धर्म स्थान में धूपबत्ती एवं आसन का गुप्तदान करें.