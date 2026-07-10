Numerology Prediction 4: नए बिजनेस की शुरुआत और करियर में प्रगति का दिन है!

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 4 होता

है. आज आपको बेहतर प्लान करके करियर में रिस्क लेना होगा. लेकिन ध्यान रखें कि आंख बंद करके भरोसा ना करें. किसी भी कमिटमेंट से पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य कर लें. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय आपके लिए.

Career / करियर : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर,सेल्स,मार्केटिंग, शेयर बाजार और राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन लॉटरी लगने वाला है.विदेश से कोई बड़ी डील आपकी फाइनल हो सकती है. ऑनलाइन बिजनेस पर आपको फोकस करना होगा. अचानक रातों-रात आपके वायरल या कोई बड़ा काम बनने की उम्मीद है.सरकारी विभाग से काफी समय से प्रयासरत टेंडर आज मिल सकता है. आपके प्रभाव और पर्सनालिटी में आज काफी वृद्धि होगी. नया बिजनेस खोलने के लिए आज बेहतर दिन है. रिस्क लेकर आज आप बेहतर लाभ कमा सकते हैं.किसी भी कमिटमेंट से पहले कागजी कार्रवाई पूरी करें. पार्टनर के साथ या उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर रखें.

Finance / फाइनेंस: डिजिटल व्यापार, फॉरेन करंसी, दलाली और कमीशन के रूप में आज जबरदस्त धन लाभ होने की उम्मीद है. लाभ के साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी. घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है. नई गाड़ी की खरीद या ट्रैवलिंग पर खर्च होने की संभावना है. शेयर बाजार में छोटे-छोटे रिस्क लेकर बड़ा धन लाभ होगा. प्रॉपर्टी और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. ऑनलाइन किसी फ्रॉड स्कीम से दूर रहें. लोन के लिए अप्लाई ना करें. कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट जल्दबाजी या आवेश में आकर ना करें. सेविंग्स पर फोकस करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज सिंगल जातकों के अंतरजातीय विवाह या विदेश से प्रेम संबंध बनने की संभावना है. ऑनलाइन किसी प्लेटफार्म पर आपको आपका नया जीवनसाथी मिल सकता है. ऑफिस में अथवा रिश्तो में किसी जानने वाले व्यक्ति के साथ आपका सीक्रेट लव अफेयर चल सकता है. वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के साथ झूठ और मिसकम्युनिकेशन से झगड़ा और विवाद होने की संभावना रहेगी. परिवार में आज गलतफहमी की वजह से विवाद और मतभेद हो सकते हैं. आज आपको काफी सोच समझकर आगे बढ़ना होगा. प्रेम संबंध या रिश्तो में धोखा मिलने की संभावना है. गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें, अन्यथा चोट और एक्सीडेंट का ही सामना करना पड़ सकता है.रिश्तो में पारदर्शिता रखने का प्रयास करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 8

Lucky Color / शुभ रंग : गोल्डन

आज का उपाय : किसी कुष्ठ आश्रम अथवा विकलांग लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करें उनकी सेवा करें.