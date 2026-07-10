Numerology Prediction 2: पार्टनर के साथ रोमांस और लव मैरिज का योग!

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. काफी अधिक मेहनत करने से आज बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. भावुकता में आकर कोई निर्णय न करें. दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाने का दिन है. पैसा, रिश्ते सब अपने आप बेहतर होंगे. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : आज ऑफिस में विदेशी क्लाइंट के साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे.आपके द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन उन्हें काफी पसंद आएगी. पेपर वर्क काफी समझदारी से करें. काम में बीच-बीच में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है. मीडिया, फैशन, मेडिकल और होटल इंडस्ट्री के लिए आज का दिन काफी शानदार है. कार्य करते समय सावधानी रखें. अधिकारियों के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है. पार्टनरशिप के व्यवसाय में लाभ होगा.नए क्लाइंट आपके व्यवसाय को लाभान्वित करेंगे.कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है. आज करियर में महिलाओं का विशेष सपोर्ट प्राप्त होगा.

Finance / फाइनेंस: अचानक आपके लाभ के प्रतिशत में वृद्धि होगी. इनकम अस्थाई रूप से बढ़ेगी. आपके प्रयासों में दमदारी आज आपको लाभ कराएगी. पार्टनर के सहयोग से धन की प्राप्ति होगी. अन्य दिनों की तुलनात्मक आज आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. इनकम के मुकाबले खर्चों की अधिकता आपके बजट का संतुलन बिगाड़ सकती है. घर के खर्चे, ब्रांडेड कपड़े और आवेश में आकर की गई खरीदारी से खर्चों में वृद्धि होगी.सिल्वर, गोल्ड, एफडी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. आज उधार दिया गया माल या धन डूब सकता है. आपका फोकस धन की बचत करने पर होना चाहिए. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और स्कीम से दूर रहे.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : लव मैरिज के लिए प्रयास कर रहे जातकों के जीवन में आज सकारात्मक बदलाव होंगे.परिवार में इससे संबंधित चर्चा होगी. वैवाहिक जीवन में संबंध मजबूत होंगे. आपके पार्टनर को केयर और टाइम की आवश्यकता होगी. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ रोमांटिक ट्रिप प्लान करें. परिवार में आज माता और अन्य सदस्यों से सपोर्ट प्राप्त होगा. मूड स्विंग्स और ओवरथिंकिंग की समस्या से झगड़ा जैसी स्थिति बन सकती है. इसलिए अपना व्यवहार सामान्य रखें और किसी भी गलतफहमी को स्पष्ट करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : केसरिया

आज का उपाय : आज किसी विधवा आश्रम में जाकर खाने पीने की चीजें बाटें और उनकी सेवा करें.