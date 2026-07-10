Numerology Prediction 1: आपकी लीडरशिप क्वालिटी से करियर में मिलेगी बड़ी कामयाबी!

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता

है.महत्वपूर्ण निर्णय पूरी ताकत और समझ से लीजिये. बड़े से बड़ा टास्क आज जिम्मेदारी और बहादुरी से पूरा करेंगे. आज आपके स्टेटस और आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर : आज का दिन करियर और व्यवसाय के लिए नए ब्रेकथ्रू जैसा है. बड़े से बड़े टास्क और चैलेंज आपके द्वारा पूरे किए जाएंगे. अधिकारियों के द्वारा आपको काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है. कोई सरकारी टेंडर या वर्क आर्डर आपके प्रयासों से मिल सकता है. अधिकारियों से बातचीत करते समय टकराव या विवाद घातक सिद्ध होगा. आज अपने कार्य पर फोकस करें. नया बिजनेस स्टार्ट करने या नई जॉब के लिए आज का दिन शानदार है. आपके व्यवसाय का मार्केट में सिक्का चलेगा. आपकी लीडरशिप में किसी मीटिंग में बड़ा प्रेजेंटेशन या डिसिजन आपके द्वारा लिया जा सकता है.

Finance / फाइनेंस: सैलरी में इंक्रीमेंट, सरकारी फंड और प्रॉपर्टी डीलिंग में कमीशन के माध्यम से आज आर्थिक स्थिति काफी स्ट्रांग होगी. किसी महिला अधिकारी या क्लाइंट के द्वारा आपको किसी कार्य के प्रतिफल में गिफ्ट के रूप में लाभान्वित किया जा सकता है.आज आपके खर्चों में भी अप्रत्याशित वृद्धि होगी. अपनी लग्जरियस नई गाड़ी घर की डेकोरेशन और सामाजिक मजबूती के लिए धन खर्च करेंगे.प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा. बेहतर भविष्य के लिए बजट प्लान करें.टैक्स और लीगल मैटर्स का ध्यान रखें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज किसी ताकतवर रूतवेदार व्यक्ति के साथ आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है. सिंगल जातकों की विवाह की बात आगे बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन में पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा.बातचीत में इगो को दूर रखें. जीवनसाथी को कोई गिफ्ट अथवा रोमांटिक डिनर या डेट प्लान करें. घर के बड़े बुजुर्गों से आज पूरा सहयोग मिलेगा. किसी मांगलिक आयोजन से घर का माहौल खुशनुमा हो सकता है. बातचीत में घमंड जैसी बातें ना करें अन्यथा रिश्ते टूट सकते हैं.

Lucky Number / शुभ अंक : 6

Lucky Color / शुभ रंग : सफेद

आज का उपाय : आज एक राजा की भांति, गरीब लोगों की अपनी प्रजा की तरह खाने पीने की व्यवस्था करें.