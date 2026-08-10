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10 August 2026 Numerology Horoscope 9: व्यवसाय और नई शुरुआत के लिए बेहतर है आज का दिन

आज के दिन का अंक 1 है और मूलांक 9 जो मंगल और सूर्य की ऊर्जा आपके दिन को प्रभावित करेगी.कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपके द्वारा साहस के साथ कार्य किया जा सकता है.

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10 August 2026 Numerology Horoscope 9: व्यवसाय और नई शुरुआत के लिए बेहतर है आज का दिन
मूलांक 09 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. काफी समय से इंतजार कर रहे अपॉर्चुनिटी का समय आ गया है. किसी नए कार्य की शुरुआत करनी पड़ेगी. काफी समय से रुके हुए कार्य आज फिर से शुरू हो सकते हैं. आज आपके प्रयास भरपूर ताकतवर रहेंगे.आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर :

ऑफिस में आज आपके प्रयास काफी तेज रहेंगे. किसी नई योजना को आप शुरू कर सकते हैं. काफी समय से पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट आपके प्रयासों से फिर से सक्रिय हो सकते हैं. आज पूरे उत्साह और सक्रियता के साथ आप कार्य करेंगे. आपकी बेहतर नेतृत्व क्षमता और क्विक डिसीजन पावर आपको एक बेहतर लीडर के रूप में डेवलप करेगी. अचानक आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है. आपकी कार्यशाली आज शानदार रहेगी. करियर में बड़ी कामयाबी हासिल होगी.व्यवसाय में कोई बड़ी डील मिल सकती है. नया व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा.

Finance / फाइनेंस:

काफी समय से प्रयास कर रहे धन की आज प्राप्ति हो सकती है. आज काफी तेज कैश फ्लो रहेगा. अतिरिक्त आय के चांस बनेंगे.उधार दिया गया धन वापस मिलने की संभावना है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फायदेमंद रहेगा.प्रॉपर्टी में और गोल्ड में निवेश कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड और SIP में निवेश बेहतर रहेगा. जल्दबाजी में या आवेश में जाकर ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें. आज आपके व्यवसाय को कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है. पार्टनरशिप से पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य कर लें.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में काफी नजदीकियां रहेंगी.  प्रेम संबंध काफी मजबूत होंगे. आपके रिश्तों में नई ताजगी महसूस होगी. अविवाहित लोगों के विवाह से संबंधित बातचीत शुरू हो सकती है.लव मैरिज से संबंधित बातचीत में परिवार के साथ समन्वय बनाने का प्रयास करें. किसी से भी बातचीत के दौरान गुस्सा और अभद्र भाषा के प्रयोग पर कंट्रोल रखें. नए प्रेम संबंध बन सकते हैं. छोटी-छोटी बातें आज आपको इग्नोर करनी होगी अन्यथा विवाद हो सकता है. आज शाम के समय अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाएं. छोटी-छोटी खुशियों को परिवार के साथ व्यतीत करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 3
Lucky Color / शुभ रंग: पीला     

आज का उपाय: आज किसी मंदिर में श्री राम जी के सामने बैठकर बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का सात बार पाठ करें.

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