10 August 2026 Numerology Horoscope 8: आज शुरू हो सकते हैं रुके हुए कार्य, जल्दबाजी में न करें कोई इन्वेस्टमेंट

Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होगा. आज परिस्थितियों विपरीत हो या कंट्रोल में आपके प्रयास काफी मजबूत होंगे. आज आप न्याय संगत बात करेंगे. आपके सिद्धांत आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे. सफलता स्वयं चलकर आपके पास आएगी. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर :

आज सबसे पहले ऑफिस के पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करें. नई योजनाएं बनाकर कार्य करें. अनुशासन के साथ आज आपको कार्य करना होगा. आपकी मेहनत और कार्य के प्रति ईमानदारी आपको सफल बनाएगी. काफी लंबे समय से रुके हुए कार्य आज शुरू हो सकते हैं. आपके ईमानदार प्रयासों से प्रभावित होकर अधिकारियों के द्वारा आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, ज्यूडिशरी, कंस्ट्रक्शन और उत्पादन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. पुराने ग्राहकों के साथ आज फिर से कनेक्ट करने का प्रयास करें. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जल्दबाजी में ना करें.

Finance / फाइनेंस :

दिन के शुरुआती समय में आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रहेगा.धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके फेवर में आएगी. धन का आगमन स्लो मोशन में रहेगा. आर्थिक स्थिति स्थाई रूप से मजबूत होगी. जरा सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है. छोटे-छोटे फाइनेंशियल प्रॉफिट भविष्य में बड़ा फाउंडेशन क्रिएट करेंगे.इनकम के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होंगे. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. आपके खर्चे में बढ़ोतरी होगी. अनावश्यक खर्चो को कंट्रोल करें.जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें. शेयर बाजार, ट्रेडिंग और किसी भी प्रकार के रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहे.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

जीवनसाथी के साथ संबंध बेहतर होंगे. पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा. एक दूसरे के प्रति भरोसा बढ़ेगा.परिवार के साथ समय व्यतीत करें. प्रेम संबंधों में छोटी बात को लेकर विवाद हो सकता है. इसलिए समझदारी का परिचय दें. छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें. बातचीत में धैर्य रखें. कठोर शब्दों का इस्तेमाल न करें. अविवाहित जातकों के विवाह के लिए बेहतर प्रस्ताव मिल सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक: 7

Lucky Color / शुभ रंग: नीला

आज का उपाय: आज काले तिल, उड़द की दाल, लोहे से बनी हुई वस्तु एवं छाता का किसी श्रमिक अथवा गरीब व्यक्ति को दान करें.