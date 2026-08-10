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10 August 2026 Numerology Horoscope 7: रुके हुए धन की प्राप्ति से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

आज के दिन का अंक 1 और आपका मूलांक 7 है. आज केतु और सूर्य की ऊर्जा आपको आत्म चिंतन के लिए प्रेरित करेगी.आज आपको अपने मन की आवाज को सुना होगा. आइये जानते हैं मूलांक 7 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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10 August 2026 Numerology Horoscope 7: रुके हुए धन की प्राप्ति से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
मूलांक 07 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज आपकी इनट्यूशन पावर काफी शानदार रहेगी.आपके हर प्रश्न का उत्तर आपके अंदर से स्वतः मिल जाएगा.आज का दिन पुराने किये कार्यों के विश्लेषण करने के लिए शानदार है. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आज करियर में आपके द्वारा बेहतर विश्लेषण किया जाएगा. किसी भी महत्वपूर्ण अवसर पर आपकी दूर दृष्टि सोच आपको बेहतर ताकत प्रदान करेगी.  रिसर्च, शिक्षा, मेडिकल और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. कार्य के प्रति ईमानदारी और समर्पण से आपके उच्च अधिकारी प्रभावित होंगे. किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको सफलता हासिल होगी. आज का दिन कुछ नया सीखने के लिए शानदार रहेगा. पुराने ग्राहकों को रिकनेक्ट करने से व्यवसाय एवं वृद्धि होगी. आज की रणनीति भविष्य में बेहतर परिणाम देगी. किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में कोई बड़ा डिसीजन ना करें.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी बैलेंस रहेगी. आज आय के नए अवसर प्राप्त होंगे. बचत पर ध्यान केंद्रित करना होगा. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. आज आपके प्रयासों से पेंडिंग पेमेंट रिलीज हो सकता है.बड़े इन्वेस्टमेंट करते समय किसी भी प्रकार का जोखिम न लें. आज आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी. किसी धार्मिक यात्रा या धर्म से संबंधित कार्यों में आपका धन खर्च होने की संभावना है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

जीवनसाथी के साथ संबंध आज बेहतर होंगे एक दूसरे के प्रति भावनात्मक जुड़ाव रहेगा. प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा. एक दूसरे के साथ बातचीत पारदर्शी रखें. अनमैरिड लोगों के लिए किसी विशेष व्यक्ति से प्रेम संबंध बनने की संभावना है. विवाह से संबंधित जातकों को आज विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है. परिवार के साथ समय व्यतीत करें.अपनी भाषा पर संयम रखें  बातचीत के दौरान स्पष्टता रखें. किसी भी प्रकार की गलतफहमी को आसान शब्दों में अपनी बात कह कर दूर करने का प्रयास करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 5
Lucky Color / शुभ रंग:  आसमानी 

आज का उपाय: आज मां काली के चरणों में एक सबूत सफेद नारियल चढ़ाएं एवं गरीबों में दूध का दान करें.

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