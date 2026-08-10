10 August 2026 Numerology Horoscope 6: बेहतर निर्णय से व्यवसाय में विशेष धनलाभ की संमभवना

Personality Number 6 / मूलांक 6 :किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आज रिश्तो में काफी मधुरता रहेगी. आपकी सोच काफी शानदार रहेगी. नई योजनाएं आपके लिए लाभ देंगी. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आपकी क्रिएटिव सोच और बेहतर निर्णय से करियर में मिलेगी सफलता. अधिकारियों के द्वारा आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. फैशन डिजाइनिंग, होटल इंडस्ट्री, इंटीरियर डेकोरेशन, और मेडिकल सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. आपकी कार्यप्रणाली काफी शानदार रहेगी. वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी.टीम के साथ मिलकर आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे. ग्राहकों के साथ बेहतर तालमेल से व्यवसाय में लाभ होगा. नई साझेदारी और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सकारात्मक सूचना मिलेगी.

Finance / फाइनेंस:

आज आर्थिक स्थिति काफी शानदार रहेगी. इनकम बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे. आपके बेहतर निर्णय से व्यवसाय में विशेष धनलाभ की स्थिति बनेगी. आज अपने व्यवसाय पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. व्यापार में ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार बदलाव सकारात्मक रहेंगे. भोग विलासिता पर आपका धन अधिक खर्च हो सकता है. खर्चो को कंट्रोल करें. प्राथमिकता तय करके खर्च करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों में भरोसा बढ़ेगा. एक दूसरे के प्रति प्रेम संबंधों में मजबूतियां आएंगी. नए प्रेम संबंध बन सकते हैं. अनमैरिड लोगों के लिए विवाह के संबंधित बातचीत आज शुरू हो सकती है. परिवार में खुशियों का माहौल होगा.आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि होगी. कोई बेहतर जिम्मेदारी आपके द्वारा पूरी की जा सकती है. परिवार के साथ समय व्यतीत करें. आज आपके किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक: 3

Lucky Color / शुभ रंग: क्रीम

आज का उपाय : आज घर में खीर बनाकर छोटी-छोटी बच्चियों एवं घर के सभी सदस्यों में वितरित करें. साथ ही आज अपने वीनस माउंट पर इत्र लगाएं.