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10 August 2026 Numerology Horoscope 5: करियर में नए अवसर, धन लाभ और प्रेम संबंधों में सफलता

आज के दिन का अंक 1 और आपका मूलांक 5 है. आज सूर्य और बुध की डबल ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा. आज व्यवसाय में आपकी तेज सोच और महत्वपूर्ण निर्णय की वजह से लाभ की स्थिति बनेगी.

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10 August 2026 Numerology Horoscope 5: करियर में नए अवसर, धन लाभ और प्रेम संबंधों में सफलता
मूलांक 05 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 5 / मूलांक 5 :किसी भी माह की 5, 14, 23  तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आपके द्वारा आज बेहतर निर्णय किए जाएंगे. आपकी महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन से प्रभावित होकर भविष्य में बड़ी सफलता प्राप्त होगी.आज का दिन किसी नई शुरुआत के लिए शानदार है. आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर :

आपकी बेहतर कम्युनिकेशन पावर और क्विक डिसीजन से करियर में आज आपको बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. इंटरव्यू और मीटिंग में आपको सफलता मिल सकती है. मार्केटिंग, सेल्स, डिजिटल व्यापार से संबंधित लोगों के लिए आज कामयाबी मिलेगी. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपका सपोर्ट किया जाएगा. आज अपने स्किल का बेहतर प्रयोग कर सकते हैं. नई चीज़ सीखने और जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए सही समय है. आज नए ग्राहकों के द्वारा व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी. डिजिटल व्यापार में सफलता मिल सकती है. आपके व्यवसाय में आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो सकता है.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति में काफी मजबूती रहेगी. अतिरिक्त इनकम के सोर्सेस हो सकते हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. जल्दबाजी में कोई भी निवेश न करें.किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले उसकी पूरी जानकारी एवं एक्सपर्ट से सलाह लें. आज किसी कार्य के पूरे होने पर कमीशन के रूप में लाभ हो सकता है. शेयर बाजार के माध्यम से लाभ की स्थिति बनेगी. आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. समाज में मजबूती के लिए आज आप अधिक धन खर्च कर सकते हैं.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन :

जीवनसाथी के साथ आज बेहतर बातचीत रहेगी. ओपन कम्युनिकेशन के माध्यम से पहले से चली आ रही गलतफहमियां और विवाद आज खत्म हो सकते हैं. आपकी कम्युनिकेशन स्किल से प्रभावित होकर नए प्रेम संबंध बनने की संभावना है. अविवाहित लोगों की विवाह से संबंधित बातचीत में कामयाबी मिलेगी. छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें. अन्यथा विवाद की स्थिति बन सकती है. परिवार के साथ समय व्यतीत करें. बच्चों एवं परिजनों के साथ पिकनिक या सरप्राइज डिनर प्लान करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 1
Lucky Color / शुभ रंग : हरा 

आज का उपाय: किसी गरीब छात्र को पढ़ने से संबंधित चीजे दान करें. किसी धर्म स्थान में आज मौसमी के फल का दान करें.

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