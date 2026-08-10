10 August 2026 Numerology Horoscope 4: करियर, व्यवसाय और धन से संबंधित मामलों में मिलेगी बड़ी सफलता

Personality Number 4 / मूलांक 4 :किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. पहले से अधूरे पड़े कार्यो में आज प्रगति देखने को मिलेगी. आज के दिन आप अपने तरीके से कार्यों को पूरा करेंगे. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर :

आज आपके द्वारा ऑफिस में काफी समर्पित होकर कार्य किया जाएगा. आपके अनुशासन से नई कामयाबी मिलेगी. अधिकारियों का आपके प्रति भरोसा बढ़ेगा. इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है. काफी समय से रुके हुए प्रोजेक्ट में आज प्रगति देखने को मिलेगी. आपके द्वारा काफी जिम्मेदारी से कार्यों को पूरा किया जाएगा. व्यवसाय में लाभ की स्थिति रहेगी. आपकी स्ट्रेटजी से कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी. साझेदारी के व्यवसाय में आपको आज बेहतर कामयाबी मिलने की संभावना है.

Finance / फाइनेंस :

आज अचानक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.बड़ा धन लाभ अचानक होने की संभावना है. पेंडिंग पेमेंट रिलीज हो सकता है. बचत पर ध्यान केंद्रित करें. शेयर बाजार के माध्यम से विशेष धन लाभ की स्थिति बनेगी. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फायदेमंद रहेगा. खर्चो को प्राथमिकता के आधार पर करें. विदेश से संबंधित किसी बड़ी योजना में कामयाबी मिल सकती है. कमीशन और इंसेंटिव के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन :

आज जीवनसाथी के द्वारा आपका बेहतर सहयोग किया जाएगा.वैवाहिक जीवन में अच्छे संबंधों की वजह से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. परिवार के साथ समय व्यतीत करें.रिश्तो में मधुरता बढ़ेगी. अविवाहित लोगों के विवाह की बातचीत शुरू हो सकती है. आज इंटरनेट पर या विदेश से संबंधित किसी व्यक्ति के साथ आपका प्रेम संबंध बनने की संभावना है. बातचीत में स्पष्टता रखें. कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से आज रिश्तो में दूरियां बढ़ सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 8

Lucky Color / शुभ रंग: सिलेटी



आज का उपाय: आज श्री गणेश को मूंग दाल के लड्डू अथवा हलवे का भोग लगाए. एवं 21 दूब गांठ अर्पित करें.