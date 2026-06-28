विज्ञापन
विशेष लिंक

Gemini Horoscope 28 June 2026: सहकर्मियों के सहयोग से पूरा होगा रुका भुगतान

मिथुन राशि वालों के लिए आज सातवें भाव का चंद्रमा साझेदारी और सार्वजनिक व्यवहार में बड़ी सफलता लाएगा. टीमवर्क के जरिए काम करने से कार्यस्थल पर आपकी साख बढ़ेगा.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Gemini Horoscope 28 June 2026: सहकर्मियों के सहयोग से पूरा होगा रुका भुगतान
मिथुन राशि: तुलसी के पौधे में जल देने से व्यापारिक दस्तावेजों से जुड़ी अड़चनें होंगी दूर

Gemini horoscope 28 June 2026 mithun rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर मिथुन राशि के लिए साझेदारी, रिश्तों और सार्वजनिक व्यवहार को प्रभावित कर रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में स्थित रहेंगे, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में सक्रियता बढ़ सकती है. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ मुलाकात या बातचीत भविष्य की दिशा तय कर सकती है.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर टीमवर्क का महत्व बढ़ेगा. अकेले की बजाय सहयोग के साथ किए गए कार्य अधिक सफल रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को किसी साझेदार या सहकर्मी के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके व्यवहार से प्रभावित हो सकते हैं. व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए नए समझौते या पार्टनरशिप के संकेत बन रहे हैं, लेकिन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में व्यस्तता बढ़ सकती है. किसी समारोह या कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा, हालांकि अनावश्यक शंका से बचना चाहिए. जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर करने से संबंधों में मधुरता आएगी. मित्रों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है. किसी सहयोग या साझेदारी से लाभ मिल सकता है. रुका हुआ भुगतान प्राप्त होने के संकेत हैं. खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, विशेषकर सामाजिक या व्यावसायिक कारणों से. निवेश करते समय जल्दबाजी से बचना लाभदायक रहेगा. अधिक दौड़भाग के कारण हल्की थकान महसूस हो सकती है.

उपायः बुधवार को हरे मूंग और हरे वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करें. तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर दीपक जलाएं.

शुभ रंगः हल्का हरा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gemini Horoscope, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com