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Gemini Horoscope 25 June 2026: रचनात्मकता और आत्मविश्वास में हो सकती है बढ़ोतरी, जानें आज का राशिफल

आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए रचनात्मकता, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को मजबूत करने वाला माना जाएगा. कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ने के संकेत हैं, जबकि आर्थिक मामलों में संतुलित स्थिति बनी रह सकती है.

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Gemini Horoscope 25 June 2026: रचनात्मकता और आत्मविश्वास में हो सकती है बढ़ोतरी, जानें आज का राशिफल
नई योजनाओं पर काम करने की प्रेरणा मिलेगी और प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो सकता है.

Gemini Horoscope 25 June 2026 Mithun Rashi: आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए रचनात्मकता, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को मजबूत करने वाला माना जाएगा. आपकी राशि से पंचम भाव में स्थित चंद्रमा मन को उत्साहित बनाए रखेगा और नई योजनाओं पर काम करने की प्रेरणा देगा. जो लोग कला, लेखन, मीडिया, शिक्षा या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिल सकता है. लंबे समय से रुके हुए किसी कार्य में गति आने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने का मौका मिलेगा, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

कार्यक्षेत्र और कारोबार

आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए रचनात्मकता, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को मजबूत करने वाला माना जाएगा. आपकी राशि से पंचम भाव में स्थित चंद्रमा मन को उत्साहित बनाए रखेगा और नई योजनाओं पर काम करने की प्रेरणा देगा. जो लोग कला, लेखन, मीडिया, शिक्षा या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिल सकता है. लंबे समय से रुके हुए किसी कार्य में गति आने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने का मौका मिलेगा, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने का समय रहेगा. मार्केटिंग, प्रचार-प्रसार या नए उत्पाद से जुड़े प्रयासों में लाभ मिलने के संकेत हैं. किसी पुराने संपर्क से ऐसा सुझाव मिल सकता है जो भविष्य में आर्थिक या व्यावसायिक उन्नति का मार्ग खोल सकता है. हालांकि अत्यधिक आत्मविश्वास में कोई बड़ा जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

प्रेम संबंधों के मामले में यह गोचर विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है. विवाहित लोगों के जीवन में भी सौम्यता बनी रहेगी. संतान से जुड़ी कोई सुखद सूचना मन को प्रसन्न कर सकती है. परिवार में हंसी-खुशी का वातावरण रहेगा और किसी छोटे आयोजन की योजना भी बन सकती है.

आर्थिक पक्ष

आर्थिक दृष्टि से दिन संतोषजनक रहने की संभावना है. आय के साथ-साथ खर्च भी बने रहेंगे, लेकिन संतुलन बिगड़ने की आशंका कम है. निवेश से जुड़े मामलों में नई जानकारी प्राप्त हो सकती है. यदि आप किसी नई कौशल को सीखने में धन खर्च करते हैं तो उसका लाभ आने वाले समय में दिखाई दे सकता है.

स्वास्थ्य और उपाय

स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानसिक प्रसन्नता आपका सबसे बड़ा बल होगी. सकारात्मक सोच के कारण ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा.

उपाय: पांच प्रकार के बीज (तिल, सरसों, धनिया, मेथी और सौंफ) एक छोटे पात्र में रखकर किसी खुले स्थान पर पक्षियों के लिए छोड़ दें. इससे बौद्धिक स्पष्टता और सकारात्मक अवसर प्राप्त होंगे.

शुभ रंग: हल्का हरा.

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