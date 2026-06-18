Gemini Horoscope 23 June 2026: बच्चों की तरफ से आएगी सुखद खबर और प्रेम संबंधों में बढ़ेगी मधुरता

Gemini Horoscope 23 June 2026 Mithun Rashi: आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर मिथुन राशि के लिए रचनात्मकता, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को प्रबल करने वाला माना जा सकता. दिन की शुरुआत अपेक्षाकृत उत्साहपूर्ण रहेगी और मन नई योजनाओं की ओर आकर्षित हो सकता है, जिन कार्यों में कल्पनाशीलता, संवाद कौशल या प्रस्तुति की आवश्यकता होती है, उनमें आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आ सकती है.

करियर और व्यापार

यदि आप किसी महत्वपूर्ण विचार को लंबे समय से आगे बढ़ाना चाहते थे, तो उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती दिखाई देंगी. कार्यक्षेत्र में अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने का अवसर मिलेगा. सहकर्मी और अधिकारी आपके सुझावों को गंभीरता से सुन सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए प्रचार, विपणन या नए ग्राहकों से संपर्क बनाने के प्रयास लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं. किसी पुराने संपर्क से दोबारा जुड़ाव होने पर भविष्य में लाभ के रास्ते खुल सकते हैं.

परिवार और प्रेम

प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ने की संभावना है. यदि किसी के प्रति अपने मन की बात व्यक्त करना चाहते हैं, तो परिस्थितियां अपेक्षाकृत अनुकूल रह सकती हैं. दांपत्य जीवन में साथी के साथ मनोरंजक गतिविधियों में समय बिताने का अवसर मिल सकता है. परिवार में बच्चों से जुड़ी कोई सुखद खबर प्रसन्नता का कारण बन सकती है. घर के वातावरण में हल्कापन और आनंद का भाव बना रहेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन अवसरों से भरा रह सकता है. आय बढ़ाने के नए विचार मन में आ सकते हैं. किसी रचनात्मक परियोजना या अतिरिक्त कार्य से लाभ प्राप्त होने की संभावना बन सकती है. हालांकि सट्टा या जोखिमपूर्ण निवेश में जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा. धन संबंधी योजनाओं में दूरदृष्टि अपनाना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन जरूरी है.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें.

शुभ रंग: हरा.