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Mithun Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: रचनात्मकता दिलाएगी नई पहचान, कार्यक्षेत्र में मिलेगा सफलता का बड़ा अवसर

Gemini Horoscope Today 23 July 2026, Mithun Rashifal: मिथुन राशि वालों के लिए नई जानकारी, नए संपर्क और करियर में प्रगति के संकेत हैं. शाम के बाद जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आपकी मेहनत और प्रस्तुति सफलता दिला सकती है.

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Mithun Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: रचनात्मकता दिलाएगी नई पहचान, कार्यक्षेत्र में मिलेगा सफलता का बड़ा अवसर
Gemini Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: मिथुन राशि का राशिफल.

Gemini Horoscope Today 23 July 2026, Mithun Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए नई सूचनाओं, नए संपर्कों और नए दृष्टिकोण का संकेत लेकर आया है. चंद्रमा दिनभर तुला राशि में रहकर आपकी रचनात्मक क्षमता को प्रबल बनाएंगे, इसलिए जिस काम में कल्पनाशक्ति और संवाद की आवश्यकता होगी, वहां आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी. शाम 7 बजे के बाद चंद्रमा के वृश्चिक राशि में प्रवेश करते ही दिनचर्या और जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा.

करियर और व्यापार

किसी अधूरे कार्य को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी और समय प्रबंधन की अहमियत भी समझ में आएगी. कार्यक्षेत्र में आज केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि आपकी प्रस्तुति भी महत्वपूर्ण रहेगी. किसी बैठक, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन में अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने का अवसर मिल सकता है. यदि आप मीडिया, शिक्षा, लेखन, मार्केटिंग, आईटी या संचार से जुड़े हैं तो आपके लिए नई उपलब्धि के द्वार खुल सकते हैं.

धन और परिवार

व्यापारियों को किसी नए शहर या नए ग्राहक वर्ग से जुड़ने का अवसर मिलेगा. डिजिटल माध्यम से किए गए प्रयास भी सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं. धन संबंधी मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना लाभकारी रहेगा. अचानक किसी लाभदायक योजना की जानकारी मिल सकती है, लेकिन बिना पूरी जांच-पड़ताल के कोई बड़ा निर्णय न लें. परिवार की सुविधा के लिए किया गया खर्च भविष्य में संतोष देगा. बचत बढ़ाने की दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी आगे चलकर मजबूत आधार बनेगा.

प्रेम और स्वास्थ्य

घर-परिवार में हल्का-फुल्का और आनंदमय वातावरण बना रहेगा. किसी प्रियजन से लंबे समय बाद बातचीत होने से मन प्रसन्न होगा. भाई-बहनों के साथ सहयोग की भावना मजबूत होगी. यदि परिवार में किसी समारोह की योजना बन रही है तो उसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और पुराने मनमुटाव दूर होने के संकेत हैं. सेहत के लिहाज से दिन संतुलित रहेगा. आंखों और गर्दन पर अधिक दबाव न डालें. लगातार मोबाइल या कंप्यूटर पर काम करने वालों को बीच-बीच में विश्राम लेना चाहिए.

उपायः किसी छोटे बच्चे को हरी सब्जी या फल भेंट करें. गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर ॐ गं गणपतये नमः का 21 बार जप करें. पक्षियों के लिए बाजरा या मिश्रित अनाज डालें.

शुभ रंग: जामुनी.

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