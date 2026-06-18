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Gemini Horoscope 22 June 2026: अतिरिक्त जिम्मेदारियों को सूझबूझ से संभालें और खर्चों पर रखें सख्त नियंत्रण

मिथुन राशि के जातकों को आज अपने पारिवारिक जीवन पर अधिक ध्यान देना होगा. चंद्रमा का चतुर्थ भाव में होना आपको घर की जिम्मेदारियों के साथ-साथ आर्थिक बजट संतुलित रखने की प्रेरणा देगा.

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Gemini Horoscope 22 June 2026: अतिरिक्त जिम्मेदारियों को सूझबूझ से संभालें और खर्चों पर रखें सख्त नियंत्रण
मिथुन राशि: कार्यक्षेत्र की चुनौतियों को करेंगे आसानी से हल

Gemini Horoscope 22 June 2026 Mithun Rashi: आज चंद्रमा कन्या राशि में स्थित रहकर मिथुन राशि के लिए घर-परिवार, मानसिक स्थिरता और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े विषयों को सक्रिय करेंगे. आज का दिन भावनात्मक संतुलन और व्यावहारिक सोच दोनों की मांग करेगा. मन में कई विचार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें. सुबह का समय घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने और अधूरे कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त रहेगा. किसी पुराने विषय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता भी महसूस हो सकती.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना लाभदायक रहेगा. यदि आप टीम में कार्य कर रहे हैं, तो आपकी संवाद क्षमता स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगी. व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए दिन सामान्य से थोड़ा बेहतर रह सकता है, बशर्ते आप ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान दें और सेवाओं में सुधार करें.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में कुछ जिम्मेदारियों का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन सहयोग भी मिलेगा. किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक स्पष्टता बढ़ेगी. गलतफहमियों को दूर करने के लिए बातचीत करना लाभकारी रहेगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की आवश्यकता होगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक रहेगी. घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. किसी भी प्रकार के निवेश में जल्दबाजी करने से बचें. पहले से रुके हुए धन या भुगतान से संबंधित मामलों में धीरे-धीरे प्रगति देखने को मिल सकती है.

उपायः सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन 21 बार जप करें.

शुभ रंगः आसमानी.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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