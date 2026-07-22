Mithun Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: मीडिया और मार्केटिंग में मिलेगा लाभ, पढ़ें मिथुन राशि का राशिफल

gemini horoscope 22 July 2026, mithun rashi ka rashifal: मिथुन राशि के लिए आज चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में रहेगा. आपकी रचनात्मकता और बुद्धि में वृद्धि होगी. नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा और आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा. संतान पक्ष से खुशी मिलेगी. विद्यार्थियों के लिए स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी तथा शिक्षा, लेखन, कला और संचार से जुड़े क्षेत्रों में सफलता के योग हैं.

करियर और व्यापार

व्यापार में नए विचारों को अपनाने से फायदा मिल सकता है. आपकी कल्पनाशीलता किसी नई योजना को सफल बनाने में मदद करेगी. नौकरी में अपने कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर मिल सकता, विशेषकर उन कार्यों में जिनमें सोच और प्रस्तुति की आवश्यकता होती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में हंसी-खुशी का माहौल बनेगा. घर के सदस्यों के साथ मनोरंजक समय बिताने का अवसर मिलेगा. आपकी सकारात्मक सोच परिवार में ऊर्जा बनाए रखेगी.

स्वास्थ्य और धन

धन की स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है. आय के साधनों को बढ़ाने के लिए नए विकल्पों पर विचार करेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. अधिक व्यस्तता के कारण थकावट महसूस हो सकती.

उपाय भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं, हरे रंग की वस्तु का दान करें और विद्यार्थियों की सहायता करें.

शुभ रंग हरा और पीला.