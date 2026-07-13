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Gemini Horoscope 13 July 2026: मीडिया और मार्केटिंग के जातकों को मिलेगा बंपर लाभ

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद भाग्यशाली रहेगा. चंद्रमा का आपकी ही राशि में गोचर होने से मानसिक स्पष्टता और धन लाभ के नए योग बनेंगे.

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Gemini Horoscope 13 July 2026: मीडिया और मार्केटिंग के जातकों को मिलेगा बंपर लाभ
मिथुन राशि: गणेश जी को दूर्वा-मोदक अर्पित करने और बुध मंत्र का जप करने से मानसिक व्यस्तता होगी कम

Gemini horoscope 13 July 2026 Mithun rashi ka rashifal: आज चंद्रमा का आपकी ही राशि में गोचर होना मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से शुभ संकेत लेकर आ रहा है. इस गोचर के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यक्तित्व पहले से अधिक आकर्षक दिखाई देगा. लंबे समय से जिन योजनाओं पर काम कर रहे थे, उन्हें आगे बढ़ाने का अनुकूल अवसर मिलेगा.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली और नए विचार वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगे. यदि नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी की इच्छा है, तो सकारात्मक समाचार मिल सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए लाभदायक सौदों के योग बनेंगे. मार्केटिंग, मीडिया, शिक्षा, लेखन और संचार से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष शुभ है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और किसी पुराने मतभेद का समाधान बातचीत से निकल सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और खुलकर संवाद करने से रिश्ते मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से यह गोचर संतोषजनक रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और रुके हुए कार्यों से धन लाभ मिल सकता है. हालांकि उत्साह में आकर अनावश्यक खर्च करने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक मानसिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. 21 बार ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का जप करें.

शुभ रंग: पीला.

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