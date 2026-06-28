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Aries Horoscope 28 June 2026: विदेश से जुड़े कार्यों में मिलेगा बड़ा लाभ और रुका हुआ धन वापस आने के प्रबल योग

मेष राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर भाग्य और मानसिक विस्तार के क्षेत्रों को सक्रिय करेगा. नौवें भाव का चंद्रमा अटके हुए कार्यों को गति देगा.

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Aries Horoscope 28 June 2026: विदेश से जुड़े कार्यों में मिलेगा बड़ा लाभ और रुका हुआ धन वापस आने के प्रबल योग
मेष राशि: केले के पेड़ की परिक्रमा करने से दूर होंगे सभी संकट

Aries horoscope 28 June 2026 mesh rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर मेष राशि के लिए भाग्य, उच्च शिक्षा, यात्रा और मानसिक विस्तार के क्षेत्रों को सक्रिय कर रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में स्थित रहेंगे, जिससे आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है. किसी पुराने रुके हुए कार्य में अचानक गति आने की संभावना बन रही है. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर झुकाव बढ़ेगा.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने के संकेत हैं. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है. व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह समय नए संपर्क बनाने और दूरस्थ अवसरों को अपनाने के लिए अनुकूल रहेगा. विदेश या लंबी दूरी से जुड़े कार्यों में लाभ की संभावना बन रही है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी. किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में विश्वास और सामंजस्य बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ने की संभावना है. सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं. रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. किसी नई योजना से भविष्य में लाभ मिलने की संभावना बन रही है. हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, अन्यथा बचत प्रभावित हो सकती है. निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन अधिक भागदौड़ से थकान महसूस हो सकती है.

उपायः गुरुवार को पीले वस्त्र धारण कर विष्णु मंदिर में चने की दाल अर्पित करें. केले के वृक्ष की पूजा कर जल अर्पित करें और सात परिक्रमा करें.

शुभ रंगः केसरिया.

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