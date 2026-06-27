विज्ञापन
विशेष लिंक

Aries Horoscope 27 June 2026: महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ेंगी, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन भावनात्मक गहराई और सतर्कता का रहेगा. आठवें भाव का चंद्रमा अचानक घरेलू खर्च बढ़ा सकता है लेकिन पुराना रुका हुआ धन वापस मिलने के भी योग हैं.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aries Horoscope 27 June 2026: महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ेंगी, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है
मेष राशि: चांदी के बर्तन में पानी भरकर सफेद फूल रखने से मानसिक तनाव होगा दूर

Aries Horoscope 27 June 2026 Mesh Rashi: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में प्रवेश मेष राशि के लिए भावनात्मक गहराई, आर्थिक मामलों में सतर्कता और रिश्तों में समझदारी का संकेत दे रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिससे मन में कई प्रकार के विचार एक साथ चल सकते हैं. किसी पुराने विषय को लेकर चिंता बढ़ सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखने से परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में गोपनीय योजनाओं पर काम करने का अवसर मिल सकता है. जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है. किसी नई परियोजना की रूपरेखा बनाने में आपकी भूमिका अहम रहेगी. व्यापारियों के लिए निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लेने की आवश्यकता होगी. साझेदारी के मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखने से गलतफहमियां दूर होंगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन आवश्यक रहेगा. किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्नता दे सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से यह समय अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने का संकेत देता है. अचानक कोई घरेलू या व्यक्तिगत खर्च सामने आ सकता है. हालांकि रुका हुआ धन मिलने या किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना भी बन रही है. धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें.

उपायः घर की उत्तर दिशा में चांदी के पात्र में जल भरकर सफेद पुष्प अर्पित करें. किसी मंदिर परिसर में फलदार पौधा लगाकर उसके संरक्षण का संकल्प लें.

शुभ रंगः गहरा लाल.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aries Horoscope, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com