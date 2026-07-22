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Mesh Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग, पढ़ें मेष राशि का राशिफल

मेष राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर नई ऊर्जा और संवाद कौशल लेकर आएगा. रुके हुए कार्यों में तेजी से प्रगति दिखाई देगी.

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Mesh Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग, पढ़ें मेष राशि का राशिफल
लक्ष्मी पूजन और दान से करियर में लाभ मिलेगा.

Aries horoscope 22 July 2026, mesh rashi ka rashifal:मेष राशि के लिए आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर संबंधों, साझेदारी और सामाजिक तालमेल को मजबूत करेगा. लोगों के साथ सहयोग से कार्यों में सफलता मिलेगी और किसी पुराने संपर्क से लाभ हो सकता है. संतान पक्ष से खुशी मिलेगी तथा विद्यार्थियों के लिए दिन संतुलित प्रयासों से सफलता दिलाने वाला रहेगा.

करियर और व्यापार

व्यापार क्षेत्र में साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी और स्पष्टता आवश्यक रखें. नए समझौते करने से पहले सभी पहलुओं को अच्छी तरह जांचें. नौकरी करने वालों को टीम के साथ मिलकर काम करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था, तो उसे बातचीत के माध्यम से समाप्त करने का अच्छा अवसर मिलेगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाने का समय अनुकूल रहेगा. प्रेम संबंधों में भी पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा. घर-परिवार में सामंजस्य बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में आय और व्यय के बीच तालमेल बनाना जरूरी होगा. किसी वस्तु या सुविधा पर खर्च हो सकता है, लेकिन सोच-समझकर किया गया खर्च परेशानी नहीं देगा. धन से जुड़े निर्णय भावनाओं में आकर न लें. स्वास्थ्य के लिए मानसिक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा. अधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है.

उपाय माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं, सफेद वस्तुओं का दान करें. जरूरतमंद महिला की सहायता करें.

शुभ रंग सफेद और गुलाबी.

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