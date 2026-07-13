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Aries Horoscope 13 July 2026: भाई बहनों से दूर होंगे सारे मनमुटाव और प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी सफलता

मेष राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का मिथुन राशि में गोचर नई ऊर्जा और संवाद कौशल लेकर आएगा. रुके हुए कार्यों में तेजी से प्रगति दिखाई देगी.

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Aries Horoscope 13 July 2026: भाई बहनों से दूर होंगे सारे मनमुटाव और प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी सफलता
मेष राशि: मंगल मंत्र का जप करने और छात्रों को लाल सामग्री दान करने से कार्यक्षेत्र में मिलेगा बड़ा पद

Aries horoscope 13 July 2026, Mesh rashi ka rashifal: आज चंद्रमा का मिथुन राशि में प्रवेश मेष राशि वालों के लिए नई ऊर्जा, संवाद कौशल और योजनाओं को गति देने वाला साबित हो सकता है. इस गोचर के प्रभाव से आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सकारात्मक प्रगति दिखाई दे सकती है.

करियर और व्यापार

यदि किसी महत्वपूर्ण बातचीत या समझौते की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके विचारों की सराहना होगी. व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों या नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था, तो उसे बातचीत के माध्यम से समाप्त करने का अच्छा अवसर मिलेगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाने का समय अनुकूल रहेगा. प्रेम संबंधों में भी पारदर्शिता और विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से यह गोचर संतुलित लाभ देने वाला रहेगा. आय के नए स्रोतों पर विचार कर सकते हैं और निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभदायक रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से भविष्य की योजनाएं मजबूत होंगी. स्वास्थ्य की बात करें तो स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन भागदौड़ से थकान संभव है.

उपाय: 11 बार ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को लाल रंग की कॉपी या पेन दान करें.

शुभ रंग: लाल.

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