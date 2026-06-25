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Pisces Horoscope 25 June 2026: मीन राशि वालों के लिए आत्मविश्लेषण और सतर्कता का दिन, जानें आज का राशिफल

Meen Rashifal:चंद्रमा का तुला राशि में प्रवेश मीन राशि वालों के लिए परिवर्तन, गहराई और आत्मविश्लेषण से जुड़े अनुभव लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतना लाभदायक रहेगा. पारिवारिक जीवन में भावनात्मक संवेदनशीलता अधिक रह सकती है, जबकि आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखने की सलाह दी गई है.

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Pisces Horoscope 25 June 2026: मीन राशि वालों के लिए आत्मविश्लेषण और सतर्कता का दिन, जानें आज का राशिफल
परिवर्तन, गहराई और महत्वपूर्ण मामलों को समझने पर आज विशेष ध्यान रह सकता है.

Pisces horoscope 25 June 2026 meen rashi: चंद्रमा का तुला राशि में प्रवेश मीन राशि वालों के लिए परिवर्तन, गहराई और आत्मविश्लेषण से जुड़े अनुभव लेकर आ सकता है. आपकी राशि से अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करवाएगा जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है. यह समय परिस्थितियों को सतही रूप से देखने के बजाय उनकी वास्तविकता को समझने का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में गोपनीय योजनाओं, शोध या रणनीतिक कार्यों पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा. किसी महत्वपूर्ण विषय की परतें खुल सकती हैं और आपको नई दिशा मिल सकती है.

कार्यक्षेत्र और कारोबार

कार्यक्षेत्र में गोपनीय योजनाओं, शोध या रणनीतिक कार्यों पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा. किसी महत्वपूर्ण विषय की परतें खुल सकती हैं और आपको नई दिशा मिल सकती है. नौकरीपेशा जातकों को अपने कार्यों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए. दस्तावेजों, आंकड़ों या प्रशासनिक मामलों की जांच-पड़ताल करना लाभकारी रहेगा. व्यापार करने वालों के लिए पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने का समय है. किसी रुकी हुई प्रक्रिया में अचानक गति आ सकती है. साझेदारी से जुड़े मामलों में स्पष्ट संवाद बनाए रखना आवश्यक होगा ताकि भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो.

पारिवारिक जीवन और रिश्ते

घरेलू जीवन में भावनात्मक संवेदनशीलता अधिक रह सकती है. परिवार के किसी सदस्य की बात आपके मन को गहराई से प्रभावित कर सकती है. इसलिए प्रतिक्रियाओं के बजाय समझदारी से स्थिति को देखने का प्रयास करें. जीवनसाथी के साथ विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत होगी. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और स्पष्टता विशेष महत्व रखेगी. किसी पुराने मतभेद को सुलझाने का अवसर भी मिल सकता है.

आर्थिक पक्ष

वित्तीय मामलों में सतर्कता बनाए रखना उचित रहेगा. अचानक होने वाले खर्चों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए बजट पर ध्यान देना आवश्यक होगा. बीमा, कर, ऋण या संयुक्त संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है. यदि किसी महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें.

स्वास्थ्य और उपाय

ध्यान, मंत्र-जप या शांत वातावरण में कुछ समय बिताना लाभकारी सिद्ध होगा. पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन शरीर को स्थिरता प्रदान करेंगे.

उपाय: किसी वृद्धाश्रम में सुगंधित अगरबत्ती, फूल या फल अर्पित करना भी शुभ फल देने वाला माना जाएगा.

शुभ रंग: समुद्री हरा.

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