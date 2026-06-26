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Pisces Horoscope 26 June 2026: दोपहर बाद भाग्य भाव का चंद्रमा चमकाएगा किस्मत, धार्मिक कार्यों में बढ़ाएगा रुचि

Meen Rashifal: मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मबल के विकास का रहेगा. दोपहर के बाद नौवें भाव का चंद्रमा आपकी धार्मिक यात्राओं के योग बनाएगा और अटके हुए काम पूरे कराएगा.

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Pisces Horoscope 26 June 2026: दोपहर बाद भाग्य भाव का चंद्रमा चमकाएगा किस्मत, धार्मिक कार्यों में बढ़ाएगा रुचि
मीन राशि: तुलसी के पौधे के पास शाम को दीपक जलाने से पारिवारिक कलह होगी पूरी तरह शांत.

Pisces horoscope 26 June 2026 meen rashi: आज का दिन मीन राशि वालों के लिए गहराई, परिवर्तन और आत्मबल के विकास का दिन रहेगा. दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेगा, जिससे मन थोड़ा गंभीर या चिंतनशील रह सकता है. यह समय अचानक आने वाले बदलावों को समझने और परिस्थितियों को धैर्य से संभालने का संकेत देता है.

करियर और व्यापार

गोपनीय कार्यों या शोध से जुड़े लोगों के लिए यह अवधि उपयोगी साबित हो सकती है. कार्यक्षेत्र में सुबह के समय किसी पुरानी स्थिति का विश्लेषण करने का अवसर मिलेगा. अनावश्यक जोखिम लेने से बचना उचित रहेगा. दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर आपकी राशि से नवम भाव में आ जाएगा. इसके प्रभाव से भाग्य, शिक्षा, यात्रा और आध्यात्मिकता से जुड़े विषय सक्रिय होंगे. मन में नई उम्मीदें जागेंगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए वरिष्ठों से सहयोग मिलने की संभावना है. व्यवसाय में दूरस्थ संपर्कों से लाभ के संकेत बन सकते हैं.

परिवार और प्रेम

धार्मिक या आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ सकती है. पारिवारिक जीवन में सुबह का समय शांत रहेगा, जबकि बाद में उत्साह और सकारात्मकता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में भावनात्मक समझ मजबूत होगी. प्रेम संबंधों में विश्वास और गहराई बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से सुबह सावधानी आवश्यक होगी, वित्तीय जोखिमों से दूर रहें. दोपहर बाद भाग्य का सहयोग मिलने की संभावना रहेगी. दीर्घकालिक निवेश पर विचार किया जा सकता है. शरीर की छोटी-छोटी आवश्यकताओं को अनदेखा न करें और पर्याप्त आराम लें ताकि मौसमी बीमारियों से बचाव हो सके.

उपायः सुबह किसी बहते जल में सफेद पुष्प प्रवाहित करें और शाम को घर में तुलसी के पास दीपक जलाकर कुछ समय मौन बैठें.

शुभ रंगः समुद्री नीला.

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