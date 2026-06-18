Pisces Horoscope 22 June 2026: जीवनसाथी के साथ घूमने की बनेगी योजना और प्रेम जीवन में बढ़ेगा आपसी अपनापन

Pisces horoscope 22 June 2026 meen rashi: आज मीन राशि के लिए साझेदारी, रिश्तों और संतुलन का दिन रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में आपके सप्तम भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे जीवनसाथी और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ संबंधों पर ध्यान केंद्रित होगा. स्वभाव में कभी जल्दबाजी और शरीर में आलस्य महसूस कर सकते हैं. मन में अस्थिरता का भाव रहेगा.

करियर और व्यापार

सुबह का समय किसी महत्वपूर्ण बातचीत या समझौते के लिए अनुकूल रहेगा. सामने वाले की राय को महत्व देने से स्थिति बेहतर होगी. नौकरीपेशा लोगों को सहयोगियों से समर्थन मिलेगा. किसी संयुक्त कार्य में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. व्यवसायियों के लिए साझेदारी में लाभ के संकेत हैं, बशर्ते स्पष्टता और पारदर्शिता बनी रहे. बड़े भाई-बहन का सहयोग लाभकारी रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मानसिक मजबूती देगा. जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बन सकती है. प्रेम संबंधों में समझदारी और अपनापन बढ़ेगा. किसी पुराने मतभेद का समाधान संभव है. जो लोग विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं. प्रेम सम्बंध को विवाह सम्बंध में बदलने के लिए भी दिन अच्छा है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. किसी पुराने समझौते से लाभ मिल सकता है या कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है. खर्च और आय दोनों समान रूप से प्रभावित रह सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है. बेवजह के खर्चों से बचें.

उपायः आज सुबह एक तांबे के बर्तन में जल भरकर उसमें थोड़ा दूध मिलाकर तुलसी के पौधे में अर्पित करें. शाम को किसी जरूरतमंद को चावल और मिश्री दान करें.

शुभ रंगः सी-ग्रीन.