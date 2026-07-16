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Pisces Horoscope 16 July 2026: सुबह भावनात्मक गहराई और शाम को कार्यों में दिखेगी दृढ़ता व स्पष्टता

Meen Rashifal: मीन राशि के लिए आज चंद्रमा का कर्क से सिंह राशि में परिवर्तन दिनभर भावनात्मक गहराई और बाद में आत्मविश्वास में वृद्धि लाएगा.

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Pisces Horoscope Today 16 July 2026, Meen Rashi Ka Rashifal:आज चंद्रमा का कर्क से सिंह राशि में परिवर्तन मीन राशि के लिए दिनभर भावनात्मक गहराई और बाद में आत्मविश्वास में वृद्धि का संकेत दे रहा है. सुबह के समय अधिक संवेदनशील महसूस कर सकते हैं और किसी व्यक्तिगत विषय पर मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है. जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा और विशेषकर शाम के बाद, मानसिक स्थिति अधिक स्पष्ट होगी तथा कार्यों में दृढ़ता दिखाई देगी. यह परिवर्तन आपके निर्णयों को अधिक व्यावहारिक दिशा प्रदान करेगा.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर दिन की शुरुआत में कुछ कार्य धीमी गति से आगे बढ़ सकते हैं या पुनः योजना बनाने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. शाम के बाद स्थिति अधिक अनुकूल हो जाएगी और आप अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को किसी वरिष्ठ से मार्गदर्शन मिल सकता है. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए दिन का दूसरा भाग अधिक लाभकारी रहेगा, विशेषकर उन कार्यों में जहां रचनात्मकता और संवाद शामिल हो.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति में दिन स्थिर रहेगा. सुबह कुछ छोटे खर्च मन को विचलित कर सकते हैं, लेकिन शाम के बाद किसी लाभ या अवसर की संभावना बन सकती है. किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिलने से संतोष बढ़ेगा. धन संबंधी निर्णयों में धैर्य रखना लाभकारी रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सुबह थोड़ी भावनात्मक संवेदनशीलता रह सकती है, लेकिन बाद में वातावरण अधिक सहज और सकारात्मक हो जाएगा. किसी महत्वपूर्ण बातचीत के माध्यम से रिश्तों में सुधार होगा। जीवनसाथी के साथ समझदारी बढ़ेगी और आपसी सहयोग मजबूत होगा. मित्रों से संपर्क मन को राहत देगा. पर्याप्त नींद, हल्का भोजन और शांत वातावरण आपको संतुलन प्रदान करेंगे. जल से जुड़ी गतिविधियां या ध्यान अभ्यास लाभकारी रहेंगे.

उपाय: मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं. ॐ नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: हल्का पीला और समुद्री हरा.


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