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Pisces Horoscope 13 July 2026: भूमि-भवन और वाहन का मिलेगा सुख, बढ़ेगा घरेलू तालमेल

Meen Rashifal: मीन राशि के जातकों के लिए आज सुख भाव का चंद्रमा मानसिक शांति और पारिवारिक सुख देगा. संपत्ति और रियल एस्टेट से जुड़े कार्यों में विशेष लाभ के योग हैं.

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Pisces Horoscope 13 July 2026: भूमि-भवन और वाहन का मिलेगा सुख, बढ़ेगा घरेलू तालमेल
मीन राशि: ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने और पीली चीजें दान करने से घर में आएगी शांति

Pisces Horoscope Today 13 July 2026, Meen Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा का मिथुन राशि में गोचर मीन राशि के जातकों के लिए घर-परिवार, मानसिक संतुलन और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान देने का संकेत दे रहा है. इस समय आप अपने परिवार और निजी जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अधिक गंभीरता से विचार करेंगे. परिवार का सहयोग आपके आत्मबल को मजबूत करेगा.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में कुछ नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी समझदारी उन्हें अवसर में बदलने में मदद करेगी. नौकरी करने वाले जातकों को अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए. व्यापार से जुड़े लोगों को संपत्ति, भूमि, भवन या घरेलू उपयोग की वस्तुओं से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की संभावना है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण सहयोगपूर्ण रहेगा. घर के बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करना हितकर रहेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से यह समय संतुलित रहेगा. आय नियमित बनी रहेगी और घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है. संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना उचित रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक तनाव से दूरी बनाए रखना आवश्यक है. पर्याप्त विश्राम करें.

उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार श्रद्धापूर्वक जप करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को पीली दाल, केसरयुक्त मिठाई या केले का दान करें.

शुभ रंग: हल्का पीला.

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