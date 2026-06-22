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Mangal Gochar 2026: मंगल गोचर के बाद कितना बदलेगा मौसम और कैसा रहेगा बाजार? पढ़ें 12 राशियों पर इसका प्रभाव 

Mars Transit 2026: धरती पुत्र कहलाने वाला मंगल अपनी राशि से निकलकर शुक्र की वृषभ राशि में गोचर कर गया है. मंंगल का यह गोचर देश-दुनिया, मौसम और बाजार के साथ 12 राशयों पर कैसा डालेगा असर, जानने के​ लिए जरूर पढ़ें ये लेख. 

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Mangal Gochar 2026: मंगल गोचर के बाद कितना बदलेगा मौसम और कैसा रहेगा बाजार? पढ़ें 12 राशियों पर इसका प्रभाव 
Mars Transit 2026 Effect: मंगल गोचर 2026 का 12 राशियों पर प्रभाव 
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Mangal Rashi Parivartan 2026: मंगल ग्रह 20/21 जून 2026 को 00:23 बजे राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में प्रवेश कर गया है और यहां पर 03 अगस्त 2026 तक रहेगा. मंगल को भूमिसुत भी कहा जाता है, अतः मंगल पृथ्वी तत्व की राशि में आकर के अपनी सौम्यता को प्राप्त करेगा. सार्वभौमिक रूप से पृथ्वी को वृषभ राशि और वृषभ लग्न प्राप्त हैं, अतः मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश करना निश्चित तौर पर पृथ्वी पर मंगलकारी समय होगा. हालांकि प्रारंभिक दिनों में विशेष कर 4 जुलाई तक मंगल का सूर्य के नक्षत्र में होने से थोड़ा मंगल की आक्रामकता के कारण देश के अंदर राजनीतिक हलचलें अथवा उठापटक देखने को मिल सकता है. राजनेताओं के पार्टी परिवर्तन या एक दूसरे के प्रति आक्षेप लगना आदि स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत सारे मामलों में संतुलन और अच्छी स्थितियां होगी. 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता देखने को मिलेगी और रुपए में मजबूती या स्थिरता देखने को मिल सकती है. हालांकि अभी भारत से अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं और वृषभ में मंगल के गोचर के अंतर्गत अमेरिका और भारत के रिश्ते ऊपर से भले ही अच्छे बनाने के प्रयास दिख रहे हों, लेकिन अंदर से काफी खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है. इस बीच भारत स्वयं खाड़ी में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा. बहुत सारी यूरोपीय और पश्चिमी देश भारत के साथ मजबूती से खड़े होते हुए दिखाई देंगे.

भारत अपनी वैश्विक राजनीति में अपने को काफी डिप्लोमेटिक ढंग से मजबूत रूप से पेश करेगा. जिसमें वह काफी प्रभावशाली ढंग से सफल होगा. हालांकि अमेरिका से खराब रिश्तों के कारण कुछ नुकसान को छोड़ दिया जाए तो नए देशों से अच्छे संबंध के कारण भारत को नए आमदनी के रास्ते भी प्राप्त होंगे. इस कारण भारतीय शेयर बाजारों में भी उछाल देखने को मिलेगा. अतः मंगल निश्चित तौर पर भारत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मंगलकारी होगा. 

तब घट सकती हैं कुछेक घटनाएं

मंगल गोचर के प्रारंभिक 14 दिन अथवा अंतिम में 22 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में अग्नि अथवा भूमि स्खलन जैसी कुछेक घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, हालांकि मंगल का वृषभ राशि में गोचर पूरे विश्व के लिए शांति और संतुलन बनाने का भी कार्य करेगा. 04 जुलाई 2026 से पहले या 22 जुलाई 2026 से 3 अगस्त 2026 के बीच में पश्चिम दक्षिण समुद्र तट क्षेत्र में अथवा पूर्वी भारत अथवा पूर्वोत्तर भारत में कुछ राजनीतिक संघर्ष अथवा तनाव देखने को मिल सकता है लेकिन यह कुल मिलाकर यह मंगल मंगलकारी होगा. 

मानसून पर कुछ ऐसा डालेगा असर

मानसून के दृष्टिकोण से भी मंगल का यह गोचर काफी हितकर दिखाई दे रहा है. मंगल के परिवर्तन के साथ-साथ तेज मानसून का आगाज होगा. पूरे उत्तर भारत में काफी वर्ष का आसार बन रहा है. 20 जून से लेकर के 25 जून तक पूरे उत्तर भारत में बड़ा जबरदस्त मानसून देखने को मिलेगा. 22 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी काफी बारिश होगी. इसी प्रकार 3 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दक्षिणी समुद्र तट पर एवं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होगी. इसी प्रकार 18 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में कथा 1 अगस्त से 3 अगस्त के बीच में वर्षा के असर है.

मंगल के वृषभ राशि में गोचर का 12 राशियों पर प्रभाव 

मेष राशि

मंगल के वृषभ राशि में गोचर करने के बाद आपका मन बाहर से तो जवान और साहित्य दिखाई देगा लेकिन अंदर से मन में आर्थिक समस्याओं को लेकर चिंतित रहेगा. अत्यधिक साधनों को अर्जित करने के लिए अत्यधिक परिश्रम एवं कुछ जिम्मेदारियां की पूर्ति हेतु धनाभाव महसूस होगा, अतः थोड़ा संघर्ष महसूस करेंगे. 

वृषभ राशि 

वृषभ राशि के जातक मंगल गोचर के बाद उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे. उन्हें परिजनों का प्यार और सानिध्य प्राप्त होगा. माता का विशेष स्नेह प्राप्त होगा. अपने कार्य क्षेत्र में भी आप जिम्मेदार होंगे. थोड़ा सौम्यता और गंभीरता दोनों ही आपके अंदर देखने को मिलेगा. कार्यक्षेत्र की कुछ चिंताएं मन को प्रभावित कर सकती हैं. 

मिथुन राशि 

आप अपने वाक्पटुता और बुद्धिमत्ता से संबंधों का लाभ प्राप्त करेंगे. आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए काफी अनुकूल दिखाई दे रहा है. भौतिक सुखों में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में भी व्यस्तता बनी रहेगी. प्रेम संबंध के लिए भी अनुकूल समय कहा जाएगा. अनावश्यक किसी की आलोचना न करें. 

कर्क राशि 

आपका मन भावना प्रधान होगा. बहुत ज्यादा कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी को लेकर के चिंतित हो सकते हैं, अर्थात् यह समय आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा. मन में थोड़े से नकारात्मक विचार हो सकते हैं. हालांकि मंगल के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी और आपको भाग्य का सपोर्ट भी बना रहेगा, लेकिन अत्यधिक चिंतन से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. संबंधों में अत्यधिक अपेक्षाएं परेशान कर सकती हैं. 

सिंह राशि 

सिंह राशि के जातक अपने भविष्य को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित रह सकते हैं. इस दौरान थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखें. यदि आप मधुमेह रोगी हैं तो खान-पान का परहेज करें. उदर विकार की समस्याएं हो सकती हैं. मंगल के प्रभाव से आप आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए प्रार्थनाशील होंगे और धन संचय में मन केंद्रित होगा. कोई अचल संपत्ति खरीदने हेतु प्रयास सार्थक होगा. घर में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है. 

कन्या राशि 

मंगल का वृषभ राशि के गोचर के बाद आपका ध्यान पूरी तरह से परिवारिक दायित्वों पर रहेगा. एक तरफ कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा में वृद्धि तो होगी तो दूसरी तरफ पारिवारिक चिंताएं भी मन पर प्रभावी होंगी. जीवनसाथी के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना होगा. आगामी महत्वपूर्ण दायित्व हेतु कुछ महत्वपूर्ण संसाधन जुटाना में मन केंद्रित होगा.

तुला राशि

एक तरफ आप मजबूत हो रहे हो और अपनी स्थितियों से लड़ना सीख रहे हो लेकिन दूसरी तरफ बीच-बीच में आपकी भावनात्मक अपेक्षाएं आपको परेशान करती हैं. आप पुरानी बातों को बहुत ज्यादा याद रखते हो. यह मंगल का परिवर्तन निश्चित तौर पर संबंधों में आपका वर्चस्व को बनाएगा, अलबत्ता जीवनसाथी से कुछ मामलों में नोकझोंक हो सकती है. तुला राशि के लोगों को अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा. 

वृश्चिक राशि 

वर्तमान समय में आप अत्यधिक संवेदनशील हो चुके हैं. छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं. जीवन में कभी-कभी अकेलापन महसूस करते हैं. ऐसा लगता है कि आसपास में कोई अपना नहीं, लेकिन आपको इनसे परे आपको अपने अराध्य देवता पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि ईश्वर सदा आपके साथ है. वृश्चिक राशि के जातकों को संबंधों में वाद-विवाद से बचना चाहिए. 

धनु राशि 

मंगल के वृषभ राशि में गोचर के बाद आर्थिक चिंताएं परेशान करेगी. स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना पड़ेगा. हर कार्य में जल्दबाजी ठीक नहीं है. यह बात सही है कि आप काफी हो जवान होने के साथ अब जुझारू भी हैं लेकिन आवेश से गलतियां हो सकती हैं. संबंधों में मृदुभाषी बने. निरर्थक दूसरों की आलोचना न करें. अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण करें. 

मकर राशि 

मंगल गोचर के बाद मकर राशि के लिए बड़ा ही सुखद और अनुकूल समय दिखाई दे रहा है. व्यावसायिक क्षेत्र को लेकर के आपका उत्साह बढ़ा हुआ है. किसी विपरीत लिंगी संबंध में भी आपका आकर्षण हो सकता है. माता अथवा बहन के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं. आकस्मिक को यात्रा का योजना बन सकता है. 

कुंभ राशि 

कुंभ राशि के जातकों के लिए भी बड़ा ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है. उत्साह में वृद्धि होगी. इच्छाशक्ति के चलते आप अपने दायित्व की पूर्ति करेंगे. परिवार को मजबूती से जोड़ने की कोशिश में लगे रहेंगे. परिवार में छोटी-छोटी बातों का विवाद बन सकता है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें. स्वयं के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें.

मीन राशि 

मंगल के गोचर के बाद का समय थोड़ा संवेदनशील कहा जाएगा. आपके अंदर भावनात्मक अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं. परिवार में छोटी-छोटी बातें विवाद का कारण बन सकती हैं. भाई अथवा किसी संबंधी से वैचारिक मतभेद न रखें. खर्चों को लेकर के मन परेशान होगा. हालांकि कार्यक्षेत्र में आपके अनवरत परिश्रम से अच्छा लाभ हो सकता है. मन से नकारात्मक विचारों को निकालने की कोशिश करें.

लेखक के बारे में
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मधुकर मिश्र
Consulting Editor
प्रिंट, इलेक्‍ट्रानिक और डिजिटल मीडिया में बीते दो दशक से ज्‍यादा धर्म-अध्‍यात्‍म की पत्रकारिता करते हुए देश के चारों कुंभ की कवरेज का अनुभव. संत, सत्... और पढ़ें
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