विज्ञापन
विशेष लिंक

Capricorn Horoscope 25 June 2026: करियर और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों पर रहेगा फोकस, जानें आज का राशिफल

Makar Rashifal:आज चंद्रमा का तुला राशि में प्रवेश मकर राशि वालों के लिए करियर, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक जीवन से जुड़े विषयों को प्रमुखता देगा. कार्यक्षेत्र में अनुशासन और जिम्मेदारी का सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे सकता है. आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं, जबकि पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Capricorn Horoscope 25 June 2026: करियर और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों पर रहेगा फोकस, जानें आज का राशिफल
कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ सकती है और उपलब्धियों की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है.

Capricorn horoscope 25 June 2026 makar rashi: आज चंद्रमा का तुला राशि में प्रवेश मकर राशि वालों के लिए करियर, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक जीवन से जुड़े विषयों को प्रमुखता देगा. आपकी राशि से दशम भाव में स्थित चंद्रमा कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ाएगा और उपलब्धियों की ओर ध्यान केंद्रित करवाएगा. यह समय अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का संकेत देता है. कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली और अनुशासन लोगों का विश्वास जीत सकते हैं. जिन लोगों की जिम्मेदारियां अधिक हैं, उन्हें अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है.

कार्यक्षेत्र और कारोबार

नौकरीपेशा जातकों को किसी महत्वपूर्ण परियोजना में अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास सफल रह सकता है. व्यवसायियों के लिए बाजार में अपनी छवि मजबूत करने का समय है. ग्राहकों और सहयोगियों के साथ पेशेवर व्यवहार भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा. नई योजनाओं को लागू करने से पहले उनकी व्यावहारिकता पर गहराई से विचार करना उचित रहेगा.

पारिवारिक जीवन और रिश्ते

घरेलू जीवन में काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी. व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद प्रियजनों के लिए समय निकालने का प्रयास करें. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है. जीवनसाथी का सहयोग मानसिक राहत प्रदान करेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी और भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा होने की संभावना है.

आर्थिक पक्ष

आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत होती दिखाई दे सकती है. करियर से जुड़े प्रयासों का प्रभाव आय पर भी पड़ सकता है. किसी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय को अंतिम रूप देने का अवसर मिल सकता है. खर्चों की तुलना में बचत पर ध्यान देना अधिक लाभकारी रहेगा. यदि आप किसी दीर्घकालिक योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं तो विशेषज्ञ की सलाह लेना उपयोगी रहेगा.

स्वास्थ्य और उपाय

लंबे समय तक एक ही स्थिति में काम करने से थकान या जकड़न महसूस हो सकती है.

उपाय: तांबे के छोटे पात्र में गुड़ का टुकड़ा रखकर किसी मजदूर या श्रमिक को सम्मानपूर्वक भेंट करें. यह उपाय कर्मक्षेत्र में स्थिरता, सम्मान और प्रगति को बढ़ाने वाला माना जाता है. इसके अतिरिक्त किसी पुराने मंदिर या धर्मस्थल की सफाई व्यवस्था में सहयोग देना भी शुभ फल प्रदान करेगा.

शुभ रंग: स्टील ग्रे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Capricorn Horoscope, Capricorn Astrology, Makar Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com