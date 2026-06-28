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Capricorn Horoscope 28 June 2026: द्वादश भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक तनाव और अचानक लाएगा बड़े घरेलू खर्चे

Makar Rashifal: मकर राशि के जातकों के लिए आज बारहवें भाव का चंद्रमा आंतरिक चिंतन और खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रहा है. नई योजनाओं को कुछ समय के लिए टालना ही बेहतर रहेगा.

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Capricorn Horoscope 28 June 2026: द्वादश भाव का चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक तनाव और अचानक लाएगा बड़े घरेलू खर्चे
मकर राशि: शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाने से स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों पर लगेगी लगाम

Capricorn horoscope 28 June 2026 makar rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर मकर राशि के लिए द्वादश भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे खर्च, मानसिक स्थिति और आंतरिक चिंतन पर प्रभाव देखने को मिलेगा. यह समय आत्ममंथन और जीवन के कुछ पुराने पहलुओं को समझने का संकेत दे रहा है. मन में अनिश्चितता महसूस हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति स्पष्ट होगी.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर सावधानी की आवश्यकता रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्य समय पर और व्यवस्थित तरीके से पूरे करने चाहिए. किसी प्रकार की लापरवाही नुकसान दे सकती है. सहकर्मियों के साथ संवाद में स्पष्टता बनाए रखना आवश्यक होगा. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय बड़े जोखिम लेने की बजाय मौजूदा कार्यों को स्थिर करने का है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में मिश्रित स्थिति रह सकती है. व्यस्तता के कारण परिवार को समय देना थोड़ा कठिन हो सकता है. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखना संबंधों को बेहतर बनाएगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, जिसे बातचीत से कम किया जा सकता है. सामाजिक गतिविधियों में कम भागीदारी रह सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में दबाव महसूस हो सकता है. अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, विशेषकर स्वास्थ्य या यात्रा से जुड़े मामलों में. किसी पुराने लेन-देन का समाधान संभव है. निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से स्थिति संतुलित रह सकती है. ध्यान और प्राणायाम से मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है.

उपायः शनि मंदिर में काले तिल और सरसों के तेल का दीपक जलाएं. जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्र दान करें.

शुभ रंगः नीला.

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