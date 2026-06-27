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Capricorn Horoscope 27 June 2026: ग्यारहवें भाव का चंद्रमा कराएगा आकस्मिक धन लाभ और खोलेगा आय के नए स्रोत

Makar Rashifal: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन दीर्घकालिक योजनाओं को गति देने का है. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर आर्थिक उन्नति और इच्छाओं की पूर्ति कराएगा.

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Capricorn Horoscope 27 June 2026: ग्यारहवें भाव का चंद्रमा कराएगा आकस्मिक धन लाभ और खोलेगा आय के नए स्रोत
मकर राशि: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने से वित्तीय स्थिति में आएगा अभूतपूर्व सुधार

Capricorn horoscope 27 June 2026 makar rashi: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर मकर राशि के लिए आय, लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक योजनाओं में गति लेकर आ रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में स्थित रहेंगे, जो इच्छाओं की पूर्ति और आर्थिक उन्नति का संकेत देता है. इस समय आपके संपर्क बढ़ेंगे और प्रभावशाली लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और रणनीति को सराहना मिल सकती है. टीम के साथ मिलकर किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना प्रबल है. वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को महत्व देंगे और किसी नई जिम्मेदारी का अवसर भी दे सकते हैं. नौकरी बदलने की सोच रखने वालों के लिए यह समय नए अवसरों की ओर संकेत कर रहा है. व्यवसाय से जुड़े जातकों को नए सौदे और लाभकारी अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में संतुलन और सहयोग बना रहेगा. सामाजिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है, जिससे प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे और किसी शुभ आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग महत्वपूर्ण निर्णयों में सहायक रहेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से यह समय काफी अनुकूल दिखाई दे रहा है. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और रुका हुआ धन मिलने की संभावना भी बन रही है. किसी निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. मित्रों के माध्यम से आर्थिक लाभ के अवसर बन सकते हैं. हालांकि अनावश्यक खर्चों से बचना आवश्यक रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय सामान्य से बेहतर रह सकता है. मानसिक रूप से आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे.

उपायः शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल अर्पित करें. पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पित कर सात परिक्रमा करें.

शुभ रंगः क्रीम व हरा.

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