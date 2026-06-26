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Capricorn Horoscope 26 June 2026: दशम भाव का चंद्रमा दिलाएगा कार्यक्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा और सहयोग

Makar Rashifal: मकर राशि के जातकों का आज पूरा ध्यान करियर और जिम्मेदारियों पर रहेगा. दोपहर के बाद ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपकी आय के नए स्रोत विकसित करने में मदद करेगा.

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Capricorn Horoscope 26 June 2026: दशम भाव का चंद्रमा दिलाएगा कार्यक्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा और सहयोग
मकर राशि: शाम को पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाने से करियर की सभी बाधाएं होंगी दूर

Capricorn horoscope 26 June 2026 makar rashi: आज का दिन मकर राशि के लिए करियर और जिम्मेदारियों को केंद्र में रखने वाला रहेगा. दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में स्थित रहेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी. यह समय उपलब्धियों, प्रदर्शन और कार्यकुशलता को बढ़ाने वाला माना जा सकता है.

करियर और व्यापार

वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को पहचान सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपकी भूमिका बढ़ सकती है. नौकरीपेशा जातकों को अपनी जिम्मेदारियों में स्पष्टता रखने का लाभ मिलेगा. किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन परिणाम सकारात्मक रहेंगे. व्यवसाय करने वालों के लिए प्रतिष्ठा बढ़ाने का समय है. दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर आपकी राशि से एकादश भाव में आ जाएगा. इसके प्रभाव से लाभ और इच्छापूर्ति के अवसर सक्रिय होंगे.

परिवार और प्रेम

यह समय सामाजिक नेटवर्क को मजबूत करने और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने के लिए अनुकूल रहेगा. किसी पुराने मित्र या सहयोगी से लाभकारी जानकारी मिल सकती है. पारिवारिक जीवन में दिन का पहला भाग व्यस्त रहेगा, लेकिन शाम के बाद वातावरण हल्का और आनंददायक हो सकता है. मित्रों के साथ संवाद बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी, साथ ही भविष्य को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से सुबह मेहनत का फल दिखाएगी, जबकि बाद में आय के नए स्रोत बनने के संकेत मिलेंगे. किसी लंबित भुगतान या लाभ से जुड़ी जानकारी मिल सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ऊर्जावान रहेगा, लेकिन शरीर की क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां लेने से बचें.

उपायः दिन की शुरुआत में किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करें और शाम को किसी पीपल वृक्ष के पास दीपक जलाएं.

शुभ रंगः धूसर नीला.

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