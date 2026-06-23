विज्ञापन
विशेष लिंक

Capricorn Horoscope 23 June 2026: कर्म भाव का चंद्रमा दिलाएगा नई नौकरी के अवसर और बढ़ाएगा सामाजिक साख

Makar Rashifal: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर की नई बुलंदियों को छूने का रहेगा. दशम भाव का चंद्रमा आपके पेशेवर व्यवहार को निखारेगा, जिससे मान-सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होगी.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Capricorn Horoscope 23 June 2026: कर्म भाव का चंद्रमा दिलाएगा नई नौकरी के अवसर और बढ़ाएगा सामाजिक साख
मकर राशि: शनिदेव के सामने तिल के तेल का दीपक जलाने से करियर की सभी बाधाएं होंगी समाप्त

Capricorn horoscope 23 June 2026 makar rashi: आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर मकर राशि के लिए कर्मक्षेत्र, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक जीवन से जुड़े विषयों को प्रमुखता प्रदान कर सकता है. यह समय अपने कार्यों के प्रति गंभीरता दिखाने और जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभाने का संकेत देता है. आपके प्रयासों पर लोगों की नजर रह सकती है, इसलिए प्रत्येक निर्णय सोच-समझकर लेना लाभदायक रहेगा.

करियर और व्यापार

जिन कार्यों में अनुशासन, योजना और धैर्य की आवश्यकता होती है, उनमें आप अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. किसी नई जिम्मेदारी, पद या विशेष परियोजना से जुड़ा अवसर प्राप्त होने की संभावना है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में संतुलन बनाए रखने से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. व्यवसाय से जुड़े जातकों को संगठनात्मक कार्यों और दीर्घकालिक रणनीतियों पर ध्यान देना चाहिए.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में समय प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यों की व्यस्तता के बीच परिवार के लिए समय निकालना संबंधों को मजबूत बनाए रखने में सहायक होगा. माता-पिता या वरिष्ठ सदस्यों की सलाह किसी महत्वपूर्ण निर्णय में उपयोगी सिद्ध हो सकती है. दांपत्य जीवन में जिम्मेदारियों का संतुलित विभाजन आपसी समझ को बेहतर बना सकता है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से यह अवधि स्थिरता की ओर संकेत करती है. आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास सफल हो सकता है. किसी पेशेवर उपलब्धि के माध्यम से वित्तीय लाभ प्राप्त होने की संभावना भी दिखाई देती है. हालांकि अनावश्यक दिखावे के लिए खर्च करने से बचना उचित रहेगा. शरीर की क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां लेने से बचें और नियमित व्यायाम करें.

उपाय: शनिदेव के समक्ष तिल के तेल का दीपक जलाएं. श्रमिक या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं.

शुभ रंग: गहरा नीला.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Capricorn Horoscope, Capricorn Astrology, Makar Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com