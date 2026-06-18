Capricorn Horoscope 22 June 2026: भाग्य भाव का चंद्रमा चमकाएगा आपकी किस्मत और धार्मिक कार्यों में बढ़ाएगा रुचि

Capricorn horoscope 22 June 2026 makar rashi: आज मकर राशि के लिए भाग्य, ज्ञान और विस्तार से जुड़े अवसरों को सक्रिय करने वाला दिन रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में आपके नवम भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे यात्रा, शिक्षा और आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ सकती है. सुबह का समय किसी नए विचार या योजना की शुरुआत के लिए अनुकूल रहेगा. गुरु व पिता की सलाह के अनुसार काम करना लाभप्रद रहेगा.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों को उच्च अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है. किसी नए प्रशिक्षण या सीखने के अवसर से लाभ मिलेगा. व्यवसायियों के लिए दूरस्थ संपर्क या नए क्षेत्रों में काम करने के संकेत हैं. यात्रा पर जाने के योग भी हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आगे बढ़ने में मदद करेगी.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी. किसी धार्मिक या शुभ कार्य की योजना बन सकती है. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और विश्वास बढ़ेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति प्रदान करेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है. परन्तु किसी भी स्थिति में परिश्रम से पीछे न हटें. आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी बनेगी. लंबे समय से रुका हुआ लाभ प्राप्त होने की संभावना है. हालांकि खर्च भी यात्रा या किसी योजना पर हो सकता है, इसलिए संतुलन जरूरी रहेगा.

उपायः आज सुबह एक कागज पर अपनी सबसे बड़ी चिंता लिखकर उसे नीले कपड़े में बांधकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें. इसके बाद किसी मंदिर में जाकर पीली मिठाई चढ़ाएं.

शुभ रंगः गहरा नीला.