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Capricorn Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: तकनीकी व प्रबंधन छात्रों को लाभ, कार्यक्षेत्र में सफलता

Makar Rashi Ka Rashifal: मकर राशि के जातकों के लिए आज दशम भाव का चंद्रमा कार्यक्षमता और अनुशासन को बढ़ाएगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा और आर्थिक योजनाएं सफल होंगी.

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Capricorn Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: तकनीकी व प्रबंधन छात्रों को लाभ, कार्यक्षेत्र में सफलता
मकर राशि: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने और शनि मंत्र जपने से बढ़ेगी विश्वसनीयता

Capricorn Horoscope Today 22 July 2026, Makar Rashi Ka Rashifal: मकर राशि के लिए तुला राशि में चंद्रमा का गोचर दशम भाव में होगा. दशम भाव कर्म, नौकरी, व्यवसाय, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियों का होने से आपके कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ाएगा. मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति के माध्यम से आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं. सामान्य जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन उन्हें संभालने की क्षमता भी बनी रहेगी. आपके प्रयासों पर लोगों की नजर रहेगी और आपकी कार्यशैली से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है. समय का सही उपयोग करना लाभ देगा. संतान के मामलों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा. बच्चों की शिक्षा और भविष्य से जुड़े निर्णयों में आपकी सलाह महत्वपूर्ण रहेगी. उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. विद्यार्थियों के लिए यह समय लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने का है. मेहनत और अनुशासन से सफलता मिलेगी. करियर से जुड़े विषयों में स्पष्ट योजना बनाना लाभदायक रहेगा.

करियर और व्यापार

व्यापार में नई जिम्मेदारियां या बड़े अवसर सामने आ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. नौकरी करने वालों को पद या भूमिका में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं, इसलिए हर अवसर को गंभीरता से लें.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना आवश्यक रहेगा. परिवार को समय देने से रिश्तों में गर्माहट बनी रहेगी. घर के वरिष्ठ लोगों की सलाह उपयोगी साबित हो सकती है. प्रेम संबंधों में साथी आपकी जिम्मेदारियों को समझने का प्रयास करेगा. रिश्ते में भरोसा बढ़ाने के लिए एक-दूसरे के साथ समय बिताना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य और धन

धन की स्थिति मेहनत के अनुसार मजबूत होगी. करियर से जुड़े प्रयासों से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी होगा. स्वास्थ्य के मामले में काम का दबाव कम करने का प्रयास करें.

उपाय शनि देव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें, काले तिल का दान करें और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें.

शुभ रंग नीला और काला.

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