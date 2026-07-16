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Capricorn Horoscope 16 July 2026: सुबह जिम्मेदारियों का दबाव और शाम के बाद बढ़ेगी स्थिरता व निर्णय क्षमता

Makar Rashifal: मकर राशि के लिए आज चंद्रमा का कर्क से सिंह राशि में परिवर्तन दिनभर जिम्मेदारियों के दबाव और बाद में आत्मविश्वास में वृद्धि लाएगा.

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Capricorn Horoscope 16 July 2026: सुबह जिम्मेदारियों का दबाव और शाम के बाद बढ़ेगी स्थिरता व निर्णय क्षमता
मकर राशि: शनि मंदिर में सरसों तेल का दीपक जलाकर शनि मंत्र जपने से मिलेगी मानसिक स्थिरता

Capricorn Horoscope Today 16 July 2026, Makar Rashi Ka Rashifal:आज चंद्रमा का कर्क से सिंह राशि में परिवर्तन मकर राशि के लिए दिनभर जिम्मेदारियों के दबाव और बाद में आत्मविश्वास में वृद्धि का संकेत दे रहा है. सुबह के समय कार्यों की गति थोड़ी धीमी रह सकती है और कुछ योजनाओं को लेकर मन में संशय उत्पन्न हो सकता है. जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, विशेषकर शाम के बाद, आपके भीतर स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार दिखाई देगा. यह परिवर्तन आपको परिस्थितियों को अधिक व्यवस्थित ढंग से संभालने में सहायता करेगा.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर दिन की शुरुआत में अतिरिक्त जिम्मेदारियां महसूस हो सकती हैं. किसी पुराने कार्य को पुनः संगठित करने की आवश्यकता पड़ सकती है. शाम के बाद स्थिति अनुकूल हो जाएगी और आपके प्रयासों को सराहना मिलने लगेगी. नौकरीपेशा लोगों को किसी वरिष्ठ के साथ सकारात्मक संवाद का अवसर मिल सकता है. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए दिन का उत्तरार्ध अधिक प्रभावी रहेगा, विशेषकर उन कार्यों में जहाँ योजना और प्रस्तुति आवश्यक हो.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति में दिन सामान्य से बेहतर संकेत दे रहा है. सुबह अनियोजित खर्च सामने आ सकते हैं, लेकिन शाम के बाद आय या लाभ की संभावना बन सकती है. किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिलने से मन में संतोष बढ़ेगा. वित्तीय मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सुबह के समय व्यस्तता अधिक रह सकती है, लेकिन बाद में वातावरण शांत और सहयोगपूर्ण हो जाएगा. किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा से संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा. जीवनसाथी के साथ समझदारी बढ़ेगी और भविष्य की योजनाओं पर सहमति बन सकती है.

उपाय: शनि मंदिर में सरसों का तेल दीपक जलाएं. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें.

शुभ रंग: गहरा नीला और काला.

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