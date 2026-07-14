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Capricorn Horoscope 14 July 2026: अनुशासन दिलाएगा वरिष्ठों की सराहना, बढ़ेगी घर की जिम्मेदारी

Makar Rashifal: मकर राशि के लिए आज कार्यक्षमता, जिम्मेदारी और भावनात्मक संतुलन का दिन रहेगा. शाम को मन घरेलू मामलों की ओर केंद्रित होगा.

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Capricorn Horoscope 14 July 2026: अनुशासन दिलाएगा वरिष्ठों की सराहना, बढ़ेगी घर की जिम्मेदारी
मकर राशि: शनि देव को सरसों तेल का दीपक अर्पित करने से दूर होगी हर बाधा

Capricorn Horoscope Today 14 July 2026, Makar Rashi Ka Rashifal: आज मकर राशि के लिए कार्यक्षमता, जिम्मेदारी और भावनात्मक संतुलन का दिन हो सकता है. सुबह के समय चंद्रमा मिथुन राशि में होने से कार्यस्थल पर तेजी से बदलती परिस्थितियों के बीच आपको निर्णय लेने पड़ सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत और अनुशासन से अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की गुणवत्ता को नोटिस कर सकते हैं. व्यापारियों के लिए बाजार की स्थिति को समझकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा. अचानक कोई अवसर सामने आ सकता है, जिसे पहचानना जरूरी होगा.

परिवार और प्रेम

शाम के बाद चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेगा, जिससे मन थोड़ा भावुक, घरेलू मामलों की ओर केंद्रित हो सकता है। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और किसी सदस्य की आवश्यकता पर ध्यान देना पड़ेगा. घर के वातावरण में सुधार के संकेत हैं और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. जीवनसाथी का सहयोग मानसिक राहत देगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन अधिक अपेक्षाएं तनाव भी पैदा कर सकती हैं.

स्वास्थ्य और धन

विद्यार्थियों के लिए शाम का समय पुनरावृत्ति और आत्मविश्लेषण के लिए उपयुक्त रहेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. किसी पुराने प्रयास का आंशिक लाभ मिल सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु काम के दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या को व्यवस्थित रखना लाभदायक रहेगा.

उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: नीला व भूरा.

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