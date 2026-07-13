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Capricorn Horoscope 13 July 2026: शत्रुओं पर मिलेगी जीत, पुराने कर्ज से मिलेगी मुक्ति

Makar Rashifal: मकर राशि के जातकों के लिए आज छठे भाव का चंद्रमा कार्यक्षमता और अनुशासन को बढ़ाएगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा और आर्थिक योजनाएं सफल होंगी.

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Capricorn Horoscope 13 July 2026: शत्रुओं पर मिलेगी जीत, पुराने कर्ज से मिलेगी मुक्ति
मकर राशि: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने और शनि मंत्र जपने से बढ़ेगी विश्वसनीयता

Capricorn Horoscope Today 13 July 2026, Makar Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा का मिथुन राशि में गोचर मकर राशि के जातकों के लिए कार्यक्षमता, अनुशासन और दैनिक जीवन में सुधार के संकेत दे रहा है. इस समय आप अपने अधूरे कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे. अपने लक्ष्य पर पूरी निष्ठा से काम करने पर अपेक्षा से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन के आधार पर प्रशंसा मिल सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपकी जिम्मेदारी निभाने की क्षमता से प्रभावित होंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझकर निर्णय लेने से अच्छा लाभ मिल सकता है. तकनीकी, प्रबंधन या व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन सामान्य और संतुलित रहेगा. घर के महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे हो सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बेहतर होगी तथा घरेलू जिम्मेदारियों को साझा करने से रिश्ते में मधुरता आएगी. प्रेम संबंधों में धैर्य और सम्मान बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

स्वास्थ्य और धन

मेहनत के अनुसार आय में सुधार दिखाई दे सकता है. पुराने कर्ज को चुकाने या आर्थिक योजनाओं को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा. निवेश करते समय सुरक्षित विकल्पों को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य की बात करें तो कार्यभार अधिक रहने के कारण शरीर में थकान महसूस हो सकती है.

उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: नेवी BLUE.

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