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Libra Aaj Ka Rashifal 8 July 2026: तुला राशि वालों की जल्द बदलेगी किस्मत, करियर में मिलेगा बड़ा मौका और आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Libra Horoscope Today 8 July 2026, Libra Rashifal: सुबह का समय मानसिक रूप से थोड़ा धीमा और भावनात्मक रूप से संवेदनशील रह सकता है. किसी पुराने विचार या अधूरे कार्य को लेकर मन में उलझन बनी रह सकती है.

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Libra Aaj Ka Rashifal 8 July 2026: तुला राशि वालों की जल्द बदलेगी किस्मत, करियर में मिलेगा बड़ा मौका और आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
Libra Aaj Ka Rashifal 8 July 2026 | Libra Horoscope Today

Libra Horoscope Today 8 July 2026, Libra Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का गोचर दिन के पहले हिस्से में मीन राशि में और शाम 4 बजे के बाद मेष राशि में होने से तुला राशि के जातकों के लिए दिन के अनुभवों में स्पष्ट बदलाव देखने को मिलेगा. सुबह का समय मानसिक रूप से थोड़ा धीमा और भावनात्मक रूप से संवेदनशील रह सकता है. किसी पुराने विचार या अधूरे कार्य को लेकर मन में उलझन बनी रह सकती है. परंतु जैसे ही दोपहर के बाद चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेगा, ऊर्जा और सक्रियता में वृद्धि होगी तथा निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाएगी.

सहकर्मियों के साथ संवाद रहेगा बेहतर

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन का उत्तरार्ध अधिक लाभकारी रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी राय को महत्व मिलेगा और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों से प्रभावित हो सकते हैं. सहकर्मियों के साथ संवाद बेहतर रहेगा, जिससे कार्यों में तेजी आएगी. व्यापार करने वाले जातकों के लिए शाम के बाद नए अवसर उभर सकते हैं. किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है और रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे दिखाई देगा सुधार

आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देगा. दिन के पहले भाग में खर्च बढ़ने की संभावना है, लेकिन बाद में आय से जुड़े सकारात्मक संकेत प्राप्त होंगे. परिवार में सुबह हल्का असंतुलन रह सकता है, परंतु शाम के बाद वातावरण शांत और सहयोगपूर्ण हो जाएगा. किसी पारिवारिक चर्चा से समाधान निकल सकता है. दांपत्य जीवन में भावनात्मक समझ बढ़ेगी और जीवनसाथी का सहयोग मानसिक राहत देगा. प्रेम संबंधों में मधुरता लौटेगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को शाम के बाद अधिक लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य के मामले में मानसिक थकान और नींद की कमी परेशान कर सकती है.

उपाय: सुबह घर के मंदिर में सफेद पुष्प अर्पित करें. शांत मन से 11 बार ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का जप करें. शाम को घर के मुख्य द्वार पर कपूर जलाकर सकारात्मक वातावरण बनाएं. 

शुभ रंग: सफेद
 

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