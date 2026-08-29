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Libra Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: रचनात्मक काम में मिलेगी सफलता, निवेश में रखें सावधानी

Libra Horoscope Today 29 August 2026, Tula Rashifal: आज कल्पना और अनुशासन के बीच संतुलन बनाना आपके लिए जरूरी रहेगा. आर्थिक मामलों में आज जोखिम लेने का आकर्षण बढ़ सकता है. व्यक्तिगत संबंधों में सुबह भावनात्मक उत्साह रहेगा, लेकिन रात तक व्यावहारिक सोच हावी हो सकती है.

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Libra Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: रचनात्मक काम में मिलेगी सफलता, निवेश में रखें सावधानी
Libra Aaj Ka Rashifal 29 August 2026 | Tula Horoscope Today
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Libra Horoscope Today 29 August 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में रहेगा और रात 9:30 बजे के बाद षष्ठ भाव में प्रवेश करेगा. दिन का आरंभ रचनात्मक सोच, योजनाओं और अपनी प्रतिभा को सामने लाने के लिए उपयोगी रहेगा, लेकिन रात के बाद व्यावहारिक जिम्मेदारियां और अधूरे काम अधिक ध्यान मांगेंगे. आज कल्पना और अनुशासन के बीच संतुलन बनाना आपके लिए जरूरी रहेगा. सुबह किसी रचनात्मक योजना पर काम करने का अच्छा अवसर मिलेगा. लेखन, डिजाइन, शिक्षा, सलाह, कला, मीडिया या ऐसी गतिविधियों में प्रगति हो सकती है जहां आपकी व्यक्तिगत शैली महत्वपूर्ण है. किसी पुराने विचार को नया रूप देकर प्रस्तुत करने पर बेहतर प्रतिक्रिया मिल सकती है. हालांकि केवल उत्साह के आधार पर योजना शुरू न करें; उसके समय, खर्च और परिणाम का अनुमान पहले बना लें.

आर्थिक मामलों में आज जोखिम लेने का आकर्षण बढ़ सकता है. किसी निवेश या लाभकारी योजना की जानकारी मिले तो तुरंत पैसा लगाने के बजाय उसकी विश्वसनीयता जांचें. खासकर ऐसी योजनाओं से दूरी रखें जिनमें असामान्य रूप से तेज लाभ का दावा हो. मनोरंजन, शौक या पसंद की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए अपनी सीमा पहले तय कर लेना अच्छा रहेगा. रात 9:30 बजे के बाद चंद्रमा छठे भाव में पहुंचने पर काम का दबाव बढ़ सकता है. किसी सहकर्मी के साथ मतभेद हो तो पुरानी बातें जोड़ने के बजाय वर्तमान मुद्दे तक सीमित रहें. ऑफिस की राजनीति में शामिल होने से बचें. यदि कोई आधिकारिक शिकायत या भुगतान विवाद चल रहा है तो हर दस्तावेज संभालकर रखें.

व्यक्तिगत संबंधों में सुबह भावनात्मक उत्साह रहेगा, लेकिन रात तक व्यावहारिक सोच हावी हो सकती है. किसी बच्चे या युवा सदस्य से जुड़ा निर्णय लेना हो तो केवल अपनी अपेक्षाओं के अनुसार फैसला न करें. सामने वाले की क्षमता और परिस्थिति को भी समझना जरूरी होगा.

आज स्वास्थ्य के नाम पर अनावश्यक चिंता करने के बजाय अपनी दिनचर्या में नियमितता रखें. देर तक जागना या काम के बीच लगातार बैठे रहना थकान बढ़ा सकता है. रात के समय मानसिक रूप से खुद को काम से अलग करने का प्रयास करें.

उपाय: किसी जरूरतमंद महिला को सुगंधित साबुन या व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री दें. घर में सफेद फूलों से सजावट करें.
शुभ रंग: गुलाबी.
 

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