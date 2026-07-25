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Libra Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: परिवार में मधुरता बनी रहेगी, पुराने दिनों की बातें मन को सुकून देंगी

Tula Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. द्वितीय भाव धन, वाणी, परिवार, बचत और खान-पान का प्रतिनिधित्व करता है.

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Libra Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: परिवार में मधुरता बनी रहेगी, पुराने दिनों की बातें मन को सुकून देंगी
तुला राशि
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Libra Horoscope Today 25 July, Tula Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. द्वितीय भाव धन, वाणी, परिवार, बचत और खान-पान का प्रतिनिधित्व करता है. इस गोचर का प्रभाव आपके आर्थिक फैसलों और पारिवारिक संबंधों पर विशेष रूप से दिखाई देगा. आज बोलते समय संयम और वित्तीय मामलों में दूरदर्शिता आपके लिए लाभ का मार्ग खोल सकती है. छोटी-छोटी बातों में धैर्य बनाए रखने से कई संभावित विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे.

काम में आत्मविश्वास बढ़ेगा

कार्यक्षेत्र में विचारों को गंभीरता से सुना जाएगा. यदि किसी प्रस्तुति, बातचीत या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी वाणी प्रभाव छोड़ने में सफल रहेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद बेहतर रहेगा. किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यापारियों को ग्राहकों का विश्वास बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए. गुणवत्तापूर्ण कार्य और समय पर किया गया वादा भविष्य में नए अवसर दिला सकता है.

आर्थिक दृष्टि से दिन योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. बचत बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम आने वाले समय में लाभ देगा. यदि परिवार में किसी बड़े खर्च की योजना बन रही है तो सभी पक्षों से विचार-विमर्श करना उचित रहेगा. आभूषण, बैंकिंग, खाद्य पदार्थ या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. अनावश्यक दिखावे से बचना आपके लिए अधिक हितकारी रहेगा.

परिवार में मधुरता बनी रहेगी

परिवार में मधुरता बनी रहेगी. किसी प्रियजन के साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें मन को सुकून देंगी. घर में धार्मिक चर्चा या किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बन सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें. तला-भुना या अत्यधिक मसालेदार भोजन पाचन संबंधी परेशानी दे सकता है.

उपाय: मां लक्ष्मी के समक्ष कमल या गुलाबी पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद परिवार को आटा या चावल दान करें. भोजन करने से पहले गाय के लिए पहली रोटी अलग निकालें.

शुभ रंग: गुलाबी. 

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