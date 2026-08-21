Libra Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: आज सोच-समझकर बोलें, धन मामलों में बरतें सावधानी

Libra Horoscope Today 21 August 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. दिन की शुरुआत में ही आपको अपने शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अनजाने में कही गई बात भी किसी को आहत कर सकती है. पारिवारिक माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन किसी आर्थिक मुद्दे को लेकर चर्चा गहराई पकड़ सकती है.

धन संबंधी मामलों में आज आपको सतर्कता बरतनी होगी. आय के नए अवसर दिख सकते हैं, परन्तु उनके पीछे छिपे जोखिम को समझना जरूरी है. किसी भी प्रकार के निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना आवश्यक रहेगा. यदि आप व्यापार करते हैं तो लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखें, अन्यथा बाद में विवाद की स्थिति बन सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में स्थिरता बनाए रखने की जरूरत होगी, क्योंकि छोटी लापरवाही भी वरिष्ठों की नजर में आ सकती है.

खानपान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. मीठा या तला-भुना अधिक लेने से परेशानी हो सकती है. गले या मुख से संबंधित छोटी समस्या भी उभर सकती है, इसलिए लापरवाही न करें. आज का दिन आपको यह समझाने वाला है कि शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है. सही समय पर सही बात कहना आपको सम्मान दिला सकता है, जबकि असावधानी आपको कठिन परिस्थिति में डाल सकती है.

उपाय: माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर कमल गट्टे की माला से मंत्र जाप करें. सफेद मिठाई का दान किसी कन्या को करें.

शुभ रंग: गुलाबी.

