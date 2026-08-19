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Libra Aaj Ka Rashifal 19 August 2026: अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना जरुरी, शब्दों का चयन सोच - समझकर करें

Libra Horoscope Today19 August 2026, Tula Rashifal: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके द्वितीय भाव को प्रभावित करेगा, जिससे धन, वाणी और व्यक्तिगत मूल्यों से जुड़े विषय प्रमुख हो जाएंगे. अनावश्यक खरीदारी से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी. कार्यक्षेत्र में आपको अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने की जरूरत पड़ेगी.

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Libra Aaj Ka Rashifal 19 August 2026: अपनी बात स्पष्ट रूप से रखना जरुरी, शब्दों का चयन सोच - समझकर करें
Libra Aaj Ka Rashifal 19 August 2026 | Tula Horoscope Today
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Libra Horoscope Today19 August 2026, Tula Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके द्वितीय भाव को प्रभावित करेगा, जिससे धन, वाणी और व्यक्तिगत मूल्यों से जुड़े विषय प्रमुख हो जाएंगे. आज आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अधिक सजग रहेंगे और हर खर्च को सोच-समझकर करने की कोशिश करेंगे. दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, कुछ अप्रत्याशित स्थितियां सामने आ सकती हैं.

कार्यक्षेत्र में आपको अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने की जरूरत पड़ेगी. यदि आप अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो गलतफहमी पैदा हो सकती है. किसी मीटिंग या चर्चा के दौरान शब्दों का चयन बेहद सावधानी से करें, क्योंकि छोटी-सी बात भी आपकी छवि पर असर डाल सकती है.

आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव संभव है. अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, जिससे बजट प्रभावित होगा. इस समय दिखावे या अनावश्यक खरीदारी से दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी. किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा. व्यक्तिगत स्तर पर वाणी में कठोरता आने की संभावना है. आपके शब्द अनजाने में किसी को आहत कर सकते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचने की आदत अपनाएं. यह समय रिश्तों को संभालने का है, न कि उन्हें परखने का.

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गले, दांत या मुंह से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. मीठा या तला-भुना भोजन कम करें और पानी का सेवन बढ़ाएं.मानसिक रूप से खुद को संतुलित रखना भी जरूरी होगा. 


उपाय: माता लक्ष्मी के मंदिर में कमल का फूल अर्पित करें. किसी गरीब महिला को सौंदर्य सामग्री दान करें.
शुभ रंग: गुलाबी.

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