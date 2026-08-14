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Libra Aaj Ka Rashifal 14 August 2026: मित्रों और परिचितों का दायरा बढ़ेगा, वरिष्ठों के साथ संपर्क बढ़ेगा

Tula Rashi Ka Rashifal: आज तुला राशि वालों के लिए लाभ और उपलब्धियों से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे.

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Libra Aaj Ka Rashifal 14 August 2026: मित्रों और परिचितों का दायरा बढ़ेगा, वरिष्ठों के साथ संपर्क बढ़ेगा
तुला राशि
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Libra Horoscope Today 14 August, Tula Rashi Ka Rashifal: आज तुला राशि वालों के लिए लाभ और उपलब्धियों से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में रहकर इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक दायरे को सक्रिय करेंगे. लंबे समय से जिस परिणाम की प्रतीक्षा थी, उसके संबंध में कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है. किसी परिचित के माध्यम से ऐसा संपर्क बनेगा जो आने वाले समय में आपके काम आ सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है. रुका हुआ भुगतान मिलने या अतिरिक्त आमदनी का रास्ता बनने की उम्मीद रखी जा सकती है.

नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का प्रतिफल मिलने के संकेत हैं. वरिष्ठों के साथ संपर्क बढ़ेगा और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में आपकी उपयोगिता साबित हो सकती है. व्यापार में नए ग्राहक अथवा पुराने संपर्क से दोबारा काम मिलने की संभावना बनेगी. हालांकि हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना उचित नहीं होगा. लाभ दिखाई देने के बावजूद उसकी वास्तविक शर्तों की जांच करें. विशेषकर साझेदारी, कमीशन या उधार से जुड़े मामलों में मौखिक आश्वासन पर निर्भर रहने से परेशानी हो सकती है.

मित्रों और परिचितों का दायरा बढ़ेगा, लेकिन सभी लोगों को निजी योजनाओं की जानकारी देना ठीक नहीं रहेगा. किसी की सफलता देखकर अपनी रणनीति बदलने की जरूरत नहीं है. कोई व्यक्ति आपकी उपलब्धि से असहज होकर अनावश्यक टिप्पणी कर सकता है, उसे जवाब देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें. प्रेम संबंधों में भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है.

संबंध में हैं तो सामने वाले की अपेक्षाओं को समझना जरूरी होगा. किसी मित्र के माध्यम से नया परिचय भी हो सकता है, लेकिन भावनात्मक निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. किसी संस्था, समूह या सामाजिक गतिविधि से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. आपकी बात को महत्व मिलेगा और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेगा.

उपाय: किसी कन्या को सफेद मिठाई या फल भेंट करें. घर में सुगंधित पुष्प रखें और शाम को 11 मिनट शांत वातावरण में ध्यान करें.

शुभ रंग: गुलाबी.
 

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